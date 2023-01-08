رئيس الإدارة المركزية للمنافذ: ضبط 28 ألف قطعة أثرية خارج البلاد

عرض برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، من تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، تقريرا تليفزيونيا عن افتتاح معرض مؤقت للمضبوطات الأثرية بمتحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل.

ثالث معرض مؤقت

وقال حمدي همام، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، إن المضبوطات تخص أسرة محمد علي باشا، ويعد المعرض المؤقت الثالث التي أقامته الإدارة.

وأضاف «همام»، خلال حديث في التقرير التلفزيوني، أن المعرض الأول كان في 2016 بالمتحف المصري ضم 450 قطعة من كل العصور التاريخية لمصر بداية من العصر الفرعوني حتى العصر الحديث، ومعرض ثاني في 2020 ضم 300 قطعة من جميع العصور .

وأشار إلى أنه جرى إحباط تهريب ما يقرب من 28 ألف قطعة أثرية خارج البلاد، منها 3670 قطعة في 2022، لافتا أن الإتجار بالآثار يكون من قبل ضعفاء النفوس ومن تسول لهم أنفسهم في حلم الثراء السريع بتهريب الآثار للخارج بهدف التجارة وبيعها.

من جانبه قال شريف سعيد، مدير عام المتاحف التاريخية بوزارة السياحة والآثار، إن المعرض يعد أكبر تجسيد للتعاون بين جميع القطاعات في وزارة السياحة والآثار، لافتا أن المضبوطات الأثرية الخاصة بمحمد علي باشا مميزة، والسوق يحتاجها للغاية وبالتالي يجرى تهريبها بشكل كبير.

توثيق المرحلة

وتابع: «زملاؤنا العاملين في المنافذ يستطيعوا ضبط المقتنيات التي هُربت، لتعرض في المتاحف واستغلالها في العرض المتحفي ولتوثيق هذه المرحلة».

ولفت إلى أن عدد الزائرين في متحف المنيل يشهد ازديادا نتيجة للأنشطة والمجهودات العاملة فيه لاستقبال الزائرين بأحسن طريقة، ويقدمون لهم الشرح اللائق لتعريفهم بأهمية المكان والمقتنيات.