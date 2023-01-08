«شركات السياحة»: 220 ألف معتمر مصري منذ بداية الموسم والعدد مرشح للزيادة

قال حمزة عنبي عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن عدد المعتمرين منذ بداية موسم العمرة، في أكتوبر الماضي، وحتى الآن، تجاوز الـ 220 ألف معتمر، لافتا إلى أن أعداد المعتمرين المصريين سيزيد خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد قرار وزارة السياحة، أمس، فيما يخص الحاصلين على تأشيرة الزيارة الشخصية للسفر للمملكة العربية السعودية، إذ وافقت على إدراجها على البوابة المصرية للعمرة ببرنامج عمرة كامل وبمرافقة مشرف وليس كما كان في السابق بحصول حاملها على باركود البوابة المصرية للعمرة فقط.

تنظيم تأشيرة الزيارة عبر البوابة المصرية ببرنامج عمرة كامل

وأضاف «عنبي»، لـ «الوطن»، أن تنظيم تأشيرة الزيارة إلى المملكة العربية السعودية ضمن برنامج عمرة كامل، سيجري البدء في تطبيقه خلال أسبوع من الآن، وهو ما سيرفع من أعداد المسافرين للعمرة خلال الفترة المتبقية من الموسم، إذ سيلجأ الحاصلون على تلك التأشيرة ويقدر عددهم بعشرات الآلاف، إلى شركات السياحة، لتنظيم برامج عمرة لهم خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان، وهو ما سيرفع من أعداد المعتمرين المصريين.

حماية المعتمرين المصريين

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أن قرار وزارة السياحة والآثار، بعدم منح حاملي تأشيرة الزيارة باركود بوابة العمرة فقط، واشتراط وجود برنامج عمرة لهم تنظمه شركات السياحة، جاء لحماية المواطنين المصريين الحاصلين على تلك التأشيرات والراغبين في السفر للعمرة خلال أشهر الذروة «رجب وشعبان ورمضان» من التعرض للنصب أو التكدس بالمطارات، نظرا لأن الطاقة الاستيعابية للنقل الجوي خلال تلك الأشهر لن تستوعب كل المسافرين من مصر، إضافة إلى أنهم قد يجدون صعوبة في إيجاد مساكن مناسبة لهم خلال تلك الفترة.

وتابع «عنبي»: «شركات السياحة مسؤولة وفقا للقانون عن المعتمر المصري منذ سفره وحتى عودته إلى أرض الوطن»، موضحا أن الشركات السياحية تقوم بحجز تذاكر الطيران للمعتمر ذهابا وإيابا فضلا عن حجز فنادق الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة وأيضا التنقلات الداخلية بالمملكة العربية السعودية وتنظيم الزيارات.