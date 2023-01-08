ضبط 1200 قضية تموينية في 24 ساعة.. أبرزها بيع 25 طن أرز بأزيد من السعر الرسمي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، وقطاع الأمن العام، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط 1200 قضية تموينية متنوعة.

10 أطنان أرز أبيض

وجرى ضبط قضية حجب أرز أبيض، بإجمالي 10 أطنان أرز، و17 قضية بيع بأزيد من السعر الرسمي، بمضبوطات 10.787 طن أرز أبيض، و4 قضايا حجب أرز شعير، بمضبوطات 24.905 طن أرز شعير، و61 قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت 191.734 طن أرز شعير، وضبط 6 قضايا غش أعلاف غير صالح للاستخدام «مجهولة المصدر» بمضبوطات بلغت 17.500 طن أعلاف حيوانية وأسمدة زراعية، وقضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت 900 كيلو جرام مكرونة وسكر، و640 عبوة تونة.

وجرى ضبط مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة بني سويف، وبحوزته 2 طن أعلاف حيوانية، معبأة داخل شكائر بدون مستندات، جرى تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وجرى ضبط المدير المسؤول عن مخبز سياحي، بمحافظة القاهرة، وضبط مالك محل لتجارة مواد البناء بمحافظة الشرقية، وبحوزته 5 أطنان مواد بناء «أسمنت» معبأة داخل شكائر بدون مستندات، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وأسفرت الحملة أيضا عن ضبط مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات بمحافظة البحيرة، وبحوزته 4.5 طن مخللات، معبأة داخل عبوات بدون بيانات، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وأسفرت حملات رصد ومتابعة حجب السجائر والبيع بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركياً «مجهولة المصدر»، عن ضبط 27 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 4673 عبوة سجائرمختلفة الأنواع، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.