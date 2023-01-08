مصرع طالبة ثانوية سقطت من سطح منزلها في المحلة.. «كانت بتذاكر»

شهدت قرية الهياتم، مركز المحلة الكبرى، مصرع طالبة في الصف الأول الثانوي الأزهري، إثر سقوطها من أعلى سطح منزلها بعد أن اختل توازنها، وتم التصريح بدفنها بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

مستشفى المحلة يستقبل الطالبة

وتلقى قسم الاستقبال بمستشفى المحلة العام «سالي. س. ا»، طالبة بالصف الأول الثانوي الأزهري، مقيمة في قرية الهياتم، بمركز المحلة الكبرى، مصابة بكسور وكدمات متفرقة في الجسد، وكسر في الجمجمة، ونزيف بالمخ، وحالتها الصحية غير مستقرة.

وحاول الأطباء في مستشفى المحلة العام إسعاف الطالبة، غير أنها لفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها، وتم نقل الجثة الي ثلاجة حفظ الموتى في مشرحة مستشفى المحلة العام تحت تصرف النيابة العامة.

ندب الطب الشرعي

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية وبسؤال أهلها تبين أن الطالبة أثناء مذاكرتها أعلى السطح اختل توازنها ما أدى إلى سقوطها على الأرض ولفظت أنفاسها الأخيرة، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذها، كما تبين عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، ومعرفة ملابساتها.