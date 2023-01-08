تحسن الطقس في سانت كاترين.. ورئيس المدينة: «التجلي الأعظم» مؤمن ضد السيول

قال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، إن الأحوال الجوية في المدينة وفوق القمم الجبلية تحسنت بالرغم من انخفاض درجات حرارة لأقل من الصفر في بعض المناطق.

وأضاف رئيس مدينة سانت كاترين، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هيئة الأرصاد الجوية ترسل يوميا تقارير بحالة الطقس لمركز عمليات المحافظة بشأن التغيرات المناخية، خاصة إذا كان هناك توقعات تشير بحدوث أمطار أو سيول، مؤكدا أن سانت كاترين تعرضت لموجة باردة أدت إلى تساقط ثلوج خفيفة.

6 درجات تحت الصفر

وأوضح «العناني» أن قمة جبل سانت كاترين هي أعلى قمة جبلية في مصر بارتفاع 2680 مترا فوق مستوى سطح البحر، ولا زالت تسجل أقل درجة حرارة على مستوى محافظة جنوب سيناء ومصر بشكل عام، حيث سجلت 7 درجات تحت الصفر، كما سجل جبل أم شومر 5 درجات تحت الصفر، وجبل موسى وعباس 3 درجات تحت الصفر، بينما سجلت مدينة سانت كاترين درجتين فجر اليوم الأحد.

وأكد رئيس سانت كاترين أن المدينة مستعدة لاستقبال الأمطار والسيول، خاصة أن المدينة تتعرض سنويا لمثل هذه الظواهر الطبيعية، والتي تعتبرها مصدر خير ورخاء مهما كانت أضرارها.

حماية سانت كاترين

وأشاد «العناني» بمشروع حماية مدينة سانت كاترين من أخطار السيول الذي نفذته وزارة الري والموارد المائية، موضحا أن جهاز تعمير سيناء ينفذ خطة أخرى تزامنا مع قرب الانتهاء من مشروع التجلي الأعظم.

وتابع أن مشروع التجلي الأعظم صُمم على طراز فريد يتناسب مع بيئة المدينة، وجرى تأمينه ضد السيول، وتم اختيار أماكن المشروعات بعيدا عن مجرى السيول.