تشييع جثماني شابين لقيا مصرعهما في حادث بالشرقية.. جمعهما الصداقة والموت

شيّع أهالي مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، منذ قليل، جثماني شابين صديقين لقيا مصرعهما، مساء أمس، في حادث تصادم مروع على كوبري «شرويدة».

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا، يفيد تلقي مركز شرطة الزقازيق بلاغا بوقوع تصادم سيارتي نقل وملاكي، ما أسفر عن وفاة كريم محمد الشرقاوي، 19 عاما، وزياد أحمد عبداللطيف خضر، 19 عاما، وإصابة شاب ثالث.

نقل الجثتين إلى مستشفى الزقازيق الجامعي

ونُقلت الجثتان إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، وتم التحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن.

وأثارت وفاة الشخصين حالة من الحزن بين الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذين تداولوا صور الشابين والحادث، وانهالت التعليقات التي تضمنت عبارات الدعاء للفقيدين بالرحمة والمغفرة ولأسرتهما بالصبر والسلوان.

جنازة مهيبة

وتجمع الأهالي أمام منزلي أسرتي الشابين الراحلين، انتظارا لوصول الجثمانين لتشييعهما لمثواهما الأخير بمقابر أسرتيهما، وسط حالة من الحزن انتابت الجميع، مشيرين إلى أن الشابين كانا يتصفان بالسمعة الحسنة ودماثة الخلق.

وشاركت أعداد غفيرة من الأهالي في الجنازتين، في مشهد عكس الوداع المؤلم للشابين الراحلين، واللذان اشتهرا بدماثة الخلق والسمعة الحسنة.