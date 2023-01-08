«الداخلية» تكشف تفاصيل تعدي شاب على مسن في حلوان: «خناقة بسبب الديون»

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن تعدى شاب على رجل مُسن بإستخدام سلاح أبيض بالقاهرة وضبط المتهم

وتم تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تعدى شاب على رجل "مسن" بإستخدام سلاح أبيض بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 /12/2022 تبلغ لقسم شرطة حلوان بوجود مشاجرة ومصاب بأحد الشوارع بدائرة القسم بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين (طرف أول "أحد الأشخاص، مصاب بجروح متفرقة بالجسم وتم نقله للمستشفى- طرف ثان "أحد الأشخاص" مقيمان بدائرة القسم وتربطهما صلة قرابة) بسبب خلافات مالية بينهمـــا "لسابقة إقتراض الأول مبلغ مالى من الثانى دون رده" تطورت لمشاجـــرة تعدى خلالها الثانى على الأول بالضرب بإستخدام سلاح أبيض كان بحوزته، نتج عن ذلك إصابته المُنوه عنها.

تم ضبط المتهم المشار إليه والسلاح المُستخدم فى إرتكاب الواقعة وبمواجهتـــه أيد ما جاء بالفحص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.