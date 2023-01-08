أسعار الفراخ اليوم بالمحافظات.. انخفاض 5 إلى 15 جنيها في الكيلو

انخفضت أسعار الفراخ اليوم في جميع محافظات مصر، وذلك بقيم تتراوح بين 5 حتى 15 جنيها للكيلو الواحد بحسب المكان والمحافظة، وذلك بعد انخفاض أسعار الأعلاف خلال الساعات القليلة الماضية، ووسط توقعات الخبراء بانخفاض السعر بصورة كبيرة خلال الأيام المُقبلة بعد انتهاء احتفالات الأقباط بأعيادهم، فضلًا عن توافر الأعلاف واستمرار انخفاض أسعارها.

وتستعرض «الوطن»، أسعار الفراخ اليوم بجميع أنواعها في مختلف المحافظات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

انخفاض أسعار الفراخ اليوم

وكشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، في بيان صحفي، أنّ سعر الفراخ اليوم انخفض فور انخفاض سعر طن الأعلاف الذي فقد 1200 جنيه دفعة واحدة في الطن الواحد، إذ سجل 23 ألفًا و800 جنيه بعدما وصل إلى 25 ألف جنيه، مما تسبب في توفير احتياجات المزارع من الأعلاف وبالتالي انخفاض أسعار الفراخ.

وأوضح، أنّه سيكون هناك تسهيلات في الإفراج عن كميات أكبر من الأعلاف خلال الأيام المقبلة، مما سينعكس بالإيجاب على الأسواق بانخفاض أسعار الدواجن والبيض.

أسعار الفراخ اليوم

من ناحيته، كشف محمود الضبيع، تاجر دواجن، لـ«الوطن»، انخفاض أسعار الفراخ اليوم، ما ترتب عليه زيادة الإقبال على الشراء منذ الصباح الباكر، موضحًا أنّ الأسعار جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم: تراوح بين 55 حتى 62 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي اليوم: تراوحت بين 70 حتى 75 جنيهًا.

أسعار الفراخ الأمهات: تراوحت بين 60 حتى 65 جنيهًا.

أسعار مشتقات الفراخ اليوم

وأشار «الضبيع» إلى أنّه فيما يخص أسعار مشتقات الفراخ اليوم، فإنّها جاءت كالتالي:

سعر كيلو دبابيس الفراخ: تراوح بين 65 و70 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه: تراوح بين 110 وحتى 120 جنيهًا.

سعر كيلو الشيش طاووك: تراوح بين 110 وحتى 120 جنيهًا.

سعر كيلو الكبد والقوانص: تراوح بين 45 وحتى 50 جنيهًا.

سعر كيلو الهياكل: تراوح بين 30 وحتى 35 جنيهًا.

أسعار البط والأرانب والرومي اليوم

على جانب آخر، أوضح التاجر أنّ أسعار باقي الطيور مثل البط والأرانب والرومي والحمام شهدت انخفاضًا في الأسعار أيضًا، وجاءت كالتالي:

سعر جوز الحمام: تراوح بين 70 وحتى 75 جنيهًا.

سعر كيلو البط البلدي: تراوح بين 70 وحتى 75 جنيهًا.

سعر كيلو الرومي البلدي: تراوح بين 75 وحتى 80 جنيهًا.

سعر كيلو الأرانب: تراوح بين 70 وحتى 75 جنيهًا.