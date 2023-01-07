استقرار أسعار الفراخ اليوم في المحافظات.. «الشيش طاووق بديلا للبانيه»

استقرت أسعار الفراخ اليوم السبت 7 يناير 2023، في المزارع ومحال الدواجن بجميع المحافظات، وشملت الأصناف التي يقبل المواطنون على شراءها وبينها الفراخ البيضاء والبلدي والأمهات والحمام والبط والأرانب، بينما أعرض الأهالي عن شراء البانيه واستبدلوه بالفراخ أو الكبد والقوانص أو الشيش طاووق.

الإفراج عن الأعلاف من المواني

وفي بيان سابق، أوضح عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الحكومة مؤخرًا أفرجت عن شحنات الأعلاف بهدف تخفيض أسعار الدواجن.

أسعار الفراخ اليوم

وقال عبد الله الضبيع، أحد تجار الدواجن، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ أسعار الفراخ اليوم السبت في محال الدواجن جاءت كالتالي:

سعر الفراخ البيضاء اليوم: تراوح بين 60 وحتى 65 جنيهًا للكيلو الواحد، ويختلف من محافظة إلى أخرى.

سعر الفراخ الأمهات: تراوحت بين 58 وحتى 62 جنيهًا للكيلو الواحد.

أسعار الفراخ البلدي: تراوحت بين 70 وحتى 78 جنيهًا للكيلو الواحد.

أسعار الفراخ الحشو: تراوح سعر الواحدة بين 80 وحتى 100 جنيه بحسب الوزن.

سعر الفراخ الحمراء اليوم: تراوحت بين 50 وحتى 55 جنيهًا للكيلو.

سعر الفراخ الفيومي البلدي: تراوحت بين 70 وحتى 75 جنيهًا للكيلو الواحد.

أسعار مشتقات الفراخ اليوم

وفيما يخص أسعار مشتقات الفراخ، أوضح أنّها جاءت كالتالي:

سعر كيلو الشيش طاووق: تراوح بين 130 وحتى 138 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه اليوم: تراوح بين 125 وحتى 145 جنيهًا، ويختلف من محافظة لأخرى.

سعر كيلو الوراك: سجل 69 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر كيلو الكبد والقوانص: تراوح بين 55 وحتى 60 جنيهًا.

أسعار البط والأرانب والحمام اليوم

أسعار البط البلدي: تراوحت بين 70 وحتى 80 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر الأرانب اليوم: تراوح سعر الكيلو بين 70 وحتى 80 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر جوز الحمام اليوم: تراوح بين 70 وحتى 100 جنيه حسب الحجم.

سعر الرومي البلدي: تراوح بين 75 وحتى 83 جنيهًا للكيلو الواحد.