تحرير 120 محضرا في حملات على الأسواق والمحال التجارية بجنوب سيناء

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ضرورة استمرار شن الحملات لمواجهة ارتفاع الأسعار وجشع التجار، مشيراً إلى أنه شدد على ضرورة القيام بحملات في كل مدن المحافظة لضبط الأسواق.

وأضاف المحافظ في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه كلف رؤساء المدن بالتعاون والتنسيق مع مديريات التموين والصحة للقيام بالحملات، تزامنا مع إعلان معارض اهلا رمضان 2023، والمقرر أن تشمل كل المدن، وجرى تحرير 120 محضر متنوع على مستوى المدن.

حملات تفتيش

وقال فوزي همام، منسق المحافظ لشؤون المحليات، أن حملات لجنة حقوق الانسان انطلقت للمرور على كل مدن المحافظة ووديانها وتجمعاتها، للتفتيش على مدى جودة السلع وأماكن وطرق تخزينها والصلاحيات والتفتيش على السلع التموينية والشهادات الصحية، والإعلان عن أسعار ومتابعة الأوزان وتراخيص التشغيل.

حملة مدينة دهب

وأكد «همام»، أن اللجنة بدأت أعمالها في مدينة دهب وجرى تحرير محضر استيلاء على السلع التموينية بدون وجه حق وبيعها بأضعاف سعرها، وتحرير 3 محاضر عدم إعلان عن أسعار، و17 محضر نظافة عامة وعدم حمل شهادات صحية.

تابع أنه جري إعدام مواد غذائية تقدر بكمية قدرها ( ١١٧ ) كجم وعدد ( ٢٨ ) لترا مشروبات من قبل عضو اللجنة من مديرية الصحة وايضا عضو اللجنة من مديرية الطب البيطري.

حملة رأس سدر

وقال علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر لـ«الوطن»، إنه جرى القيام بحملة مكبرة للرقابة على الأسواق، وعدم البيع بأعلى من معدلاتها الطبيعية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومديرية التموين والتجارة الداخلية والهيئة القومية لسلامة الغذاء ومباحث التموين.

وتابع، بأن الحملة أسفرت عن تحرير 53 محضرا متنوعا، عبارة عن عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بزيادة عن السعر المعلن، وعدم حمل شهادة صحية، وسلع مجهول المصدر، وانتهاء صلاحية.