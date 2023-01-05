عقوبات تنتظر المتهمين بالاتجار في المخدرات بالمرج.. تصل إلى الإعدام

جدد قاضي المعارضات حبس المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالمرج، 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد انتهاء مدة الحبس التي أقرتها النيابة العامة، بـ4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث اعترف المتهمون بامتلاكهم المضبوطات «حشيش وهيدرو» بغرض الاتجار والحصول علي أرباح مالية غير مشروعة، ومطالبة النيابة بسرعة إجراء التحريات والتحفظ على المضبوطات، وإرسالها للطب الشرعي للمعاينة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى وصول بلاغ لقسم شرطة المرج، من أحد المواطنين، يفيد بقيام شخصين مقيمين في المنطقة، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من مسكنهما مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

تفاصيل ضبط المتهمين

بالتحريات تبين أن وراء الواقعة تشكيلا عصابيا مكونا من شخصين مقيمين بمنطقة المرج في القاهرة، تخصص نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بذات المنطقة بقصد تحقيق الأرباح وتحصيل الأموال.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة وبحوزتهما كمية من مخدري الحشيش والهيدرو، بقصد الاتجار، و2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، بقصد الدفاع عن نشاطهما، ومبلغ مالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، وهاتف محمول، لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

يقول الخبير القانوني أشرف ناجي، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من المشدد 3 سنوات إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حالة إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

ويضيف ناجي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.