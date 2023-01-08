«غرفة السياحة»: 15 فبراير آخر موعد لسفر معتمري شهر رجب إلى السعودية

ذكرت غرفة شركات السياحة، وهي إحدى الغرف التابعة للاتحاد المصرب للغرف السياحية، أنّ البوابة المصرية للعمرة ساهمت بشكل كبير هذا العام، في إنهاء إجراءات سفر المعتمرين بسهولة ويسر، بدعم ومشاركة وتنسيق مستمر بين وزارة السياحة والآثار، وغرفة شركات السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة.

وأوضحت الغرفة في بيان اليوم، أنّه إطار الإجراءات التنظيمية لعمرة شهر رجب، الذي يبدأ 23 يناير الحالي، فإنّ وزارة السياحة أصدرت تعليمات تنظيمية لرحلات العمرة في شهر رجب، حيث حددت الوزارة آخر موعد لسفر رحلات العمرة الخاصة بشهر رجب يوم 24 رجب، الذي يوافق يوم 15 فبراير المقبل.

صلاحية الباركود أسبوعا من تاريخ المراجعة

وتابعت الغرفة، أنّ وزارة السياحة والآثار قررت أن يكون صلاحية الكود التنظيمي «الباركود» 7 أيام من تاريخ اعتماد الإدارة العامة للسياحة الدينية لمراجعة البرامج وليس من تاريخ السفر، كما تقرر استمرارية الآلية السابق تطبيقها بشأن تسليم جوازات سفر المشرفين المرافقين للمعتمرين المصريين للإدارة العامة للسياحة الدينية، للاطلاع على تاريخ السفر والعودة، لاعتماد الرحلات المنفذ شركة عن شهر رجب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع الشركات التي ثبت مخالفتها لضوابط العمرة بعدم سفر المشرف المدرج على الرحلات لشهر أكتوبر.

بوابة العمرة

وأكدت غرفة شركات السياحة، أنّ البوابة المصرية للعمرة نجحت حتى الآن في تقديم خدماتها للمواطنين المسافرين لأداء العمرة تحت رقابة وزارة السياحة والآثار، للتعاقدات بين الشركة والمعتمر، حيث يتم رفع التعاقد على البوابة إلكترونيا، ومن ثم تصبح الشركة ملزمة بتنفيذ بنود التعاقد من وسائل السفر والانتقالات الداخلية بالأراضي المقدسة، ومستوى الإقامة الفندقية، والخدمات اللوجيستية من وجبات ووسائل نقل للحرم حال الإقامة على مسافة تبعد 500 متر، علاوة على وجود مشرف لكل مجموعة توفره شركة السياحة وله الخبرة الكافية لخدمة المعتمرين، وتوفير سبل الراحة لهم.

يذكر أنّ الحصول على الكود التعريفي من البوابة المصرية للعمرة، شرط أساسي لسفر المواطنين لأداء مناسك العمرة من المطارات والمنافذ، وفقا للقانون رقم 72 لسنة 2021 الخاص بإنشاء وعمل البوابة، كما أنّ أي مسافر للعمرة خارج البوابة يعتبر إجراءات سفره غير قانونية.