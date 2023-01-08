إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة باختناق بسبب تسرب غاز في منزل بالمنيا

أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة بالاختناق، إثر تسرب غاز داخل منزل في شارع ابن خصيب وسط مدينة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج.

تسرب غاز داخل منزل

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بإصابة 7 أشخاص بالاختناق وضيق التنفس إثر تسرب غاز بمنزل كائن بشارع ابن خصيب في حي وسط مدينة المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات هيئة الإسعاف والفحص، تبين أن المصابين من أسرة واحدة، وتم نقلهم إلى المستشفى الجامعي، وهم «عاصم. خ»، 45 عاما، طبيب صيدلي، وأبنائه 13 عاما، عائشة 10 أعوام، فارس 16 عاما، إلياس عمره عامين، و«أمل. ع» 40 عاما، و«محمد. ا» 15 عاما.

وضع المصابين تحت الملاحظة

تم وضع المصابين تحت الملاحظة، وتنوعت الإصابات بين اضطراب في الوعي وضيق تنفس وإغماء وهبوط عام بالجسم، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.