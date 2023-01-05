«الإسكان» تحدد المدة الزمنية لبناء الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة

طرحت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عدد من قطع الأراضي الاستثمارية بالدولار للشريك الأجنبي من خارج البلاد، في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة وتشجيع المستثمرين على الاستثمار بتلك المدن عن طريق توفير فرص استثمارية، بمساحات وانشطة مختلفة بالمدن الجديدة كافة.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» المدة الزمنية لبناء الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة، وفقا لوزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

المدة الزمنية لبناء الأراضي الإستثمارية بالمدن الجديدة

*الأنشطة الخدمية:

- تكون مدة التنفيذ لجميع الأنشطة الخدمية 3 سنوات من تاريخ الاستلام.

*الأنشطة التعليمية:

- جميع الأنشطة التعليمية (مدارس) 5 سنوات من تاريخ الاستلام.

- جميع الأنشطة التعليمية (معاهد - جامعات) تكون مدد التنفيذ كالتالي:

1- للمساحات حتى 5 أفدنة: مدة التنفيذ 5 سنوات.

2- للمساحات أكبر من 5 أفدنة وحتى 20 فـدانا: مدة التنفيذ 7 سنوات.

3- للمساحات أكبر من 20 فـدانا: مدة التنفيذ 10 سنوات.

*الأنشطة العمرانية المتكاملة:

1- حتى 20 فدانا: مدة التنفيذ 3 سنوات.

2- للمساحات أكبر من 20 فدانا وحتى 50: مدة التنفيذ 4 سنوات.

3- للمساحات أكبر من 50 وحتى 100 فدان: مدة التنفيذ 5 سنوات.

4- للمساحات أكبر من 100 فدان وحتى 450 فدانا: مدة التنفيذ 6 سنوات.

5- للمساحات أكبر من 450 فدانا: مدة التنفيذ 8 سنوات.

لا يجوز تخصيص قطع الأراضي بنشاط «معاهد»

ووفقا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لا يجوز تخصيص قطع الأراضي بنشاط «معاهد» للشركات طبقا لأحكام القانون رقم 52 لسنه 1970 ويكون التخصيص للجمعيات والمؤسسات فقط، وفي حالة أنه جرى إثبات تصرف المستثمر في الأرض قبل انقضاء المدة المقررة، ستسحب قطعة الأرض طبقا للقواعد المتبعة بذات الشأن.

بالإضافة إلى سداد الأقساط المستحقة على قطعة الأرض يكون سنويا في حالة طلب المخصص له قطعة الأرض؛ أو تجاوز ثمن الأرض مليار جنيه فأكثر أيا كان النشاط أو المدينة المطروح بها قطعة الأرض، ولا يجوز سداد جدية الحجز وثمن الأرض إلا بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.