شروط الحصول على وحدة تجارية وإدارية بمدينتي 15 مايو وبني سويف الجديدة

عدد من الوحدات التجارية والإدارية، أعلنت عنها وزارة الإسكان والمرافق، خلال الساعات الماضية، داخل مدينتي 15 مايو وبني سويف الجديدة، بمساحات مختلفة، للمواطنين الراغبين في الحصول على فرصة عمل من سكان المدينة، وذلك في إطار توفير الخدمات المختلفة لقاطني المدن الجديدة.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، خطوات حجز وحدة تجارية وإدارية بمدينتي 15 مايو وبني سويف الجديدة، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز مدينة أسيوط الجديدة.

مدينة 15 مايو

- طرح 27 محلاً تجارياً وصيدلية ومخبز بلدي.

- المساحات تتراوح من ( 20م2 : 77م2).

- تقع الوحدات المطروحة بمختلف الأسواق التجارية بالمدينة.

- سيتم بيع تلك الوحدات المطروحة بجلستي مزاد علني.

- سيكون المزاد العلني يومي الإثنين 23/1/2023، والأربعاء 22/3/2023.

- إتاحة كراسة الشروط داخل جهاز مدينة 15 مايو.

مدينة بني سويف الجديدة

- طرح 12 محلاً تجارياً.

- بمساحات تتراوح ( من 31م2 : 97م2 ).

- طرح 3 وحدات إدارية ومهنية بمساحة 68م2 للوحدة، بمختلف المناطق بالمدينة.

- بيع الوحدات المطروحة بجلسة مزاد علني.

- سيكون المزاد العلني يوم الأربعاء الموافق 1/2/2023.

- إتاحة كراسة الشروط داخل جهاز مدينة بني سويف الجديدة.

شروط الحصول على وحدة تجارية وإدارية بالمدن الجديدة

يذكر أن وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، تطرح عددا كبيرا من الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، وقطع الأراضي، داخل المدن الجديدة، من حين لآخر، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بشروط معينة.

وتعد من أبرز الشروط التي تحددها وزارة الإسكان والمرافق، للحصول على الوحدات السكنية، أن يكون المواطن المتقدم للحجز، من قاطني المدينة المطروح بها الوحدات السكنية، أو العاملين بها، وألا يكون قد حصل على وحدة، أو قطعة أرض من قبل.