رئيس جهاز منطقة مثلث ماسبيرو: تسليم شقق «الإسكان البديل» خلال شهر

كشف المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز منطقة مثلث ماسبيرو، أنه سيتم تسليم الوحدات السكنية، ببرجي الإسكان البديل داخل المنطقة، للسكان العائدين حاملي عقود الملكية، خلال شهر من الآن، بعدما أجريت القرعة العلنية خلال الأيام القليلة الماضية، داخل استاد المقاولون العرب، بحضور جميع السكان الراغبين في العودة مرة أخرى.

توزيع الوحدات بقرعة علنية

قال رئيس جهاز مثلث ماسبيرو، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن جميع السكان الراغبين في العودة أصبح لديهم علم برقم ومكان الوحدة السكنية المخصصة لهم، إذ تم توزيع الوحدات عشوائي أثناء القرعة العلنية.

وأوضح «الغمراوي» أنه خلال شهر، سيتم تقسيم أيام محددة، لتسليم الوحدات للسكان العائدين، حيث يشمل برجي الإسكان البديل نحو 936 وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق، وجاهزة للسكن الفوري.

5 بنايات متصلة داخليا و26 شقة بالدور

أضاف رئيس جهاز منطقة مثلث ماسبيرو، أن برجي الإسكان البديل بمنطقة مثلث ماسبيرو، عبارة عن برجين، بإجمالي 5 بنايات متصلة داخليًا، ويتكون الدور الواحد من 26 شقة، وهناك شققا مكونة من غرفتين وصالة ومطبخ وحمام، وشقق أخرى تتكون من 3 غرف وصالة ومطبخ و2 حمام، ويتم تخصيصها وفقًا لعدد أفراد الأسرة، بالإضافة إلى 10 مصاعد داخل أبراج الإسكان البديل، لخدمة السكان العائدين للسكن بالمشروع.

أشار «الغمراوي» إلى أن جميع السكان العائدين إلى المنطقة جهزوا الأوراق المطلوبة للتسكين داخل برجي «الإسكان البديل»، التى تتمثل في إحضار عقود الملكية مع محافظة القاهرة، وأوراق تعاقد مع شركة الكهرباء، وشركة المياه والغاز الطبيعي.