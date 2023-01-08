إنقاذ فتاة وسيدة مسنة وانتشال 3 جثث في حادث انهيار منزل بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنقاذ فتاة وسيدة مسنة من أسفل أنقاض المنزل المنهار بحي غرب، وانتشال جثث 3 أشخاص حتى الآن في انهيار منزل بأسيوط، وسط تواجد القيادات التنفيذية والأمنية وجهود مكثفة من قوات الحماية المدنية للبحث عن مفقودين أسفل الانقاض وتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة.

متابعة رفع أنقاض وإنقاذ سكان انهيار منزل بأسيوط

وتواجد المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والعميد علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد للمحافظة ومحمد بشير رئيس غرب ونوابه وخالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع بموقع حادث انهيار منزل بأسيوط، لمتابعة رفع الأنقاض وإنقاذ سكان العقار وانتشالهم من أسفل المنزل المنهار وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة والدفع بسيارات ولوادر الإنقاذ السريع بالتعاون مع قوات الحماية المدنية.

الدفع بعدد 12 سيارة إسعاف بمكان انهيار منزل بأسيوط

وأكد محافظ أسيوط، في بيان أنه جرى الدفع بعدد 12 سيارة إسعاف و4 سيارات حماية مدنية وإنقاذ بري بالإضافة إلى لوادر وسيارات الحملة الميكانيكية بحي غرب ووحدة الإنقاذ السريع لسرعة رفع الأنقاض وانتشال المفقودين من سكان انهيار منزل بأسيوط من أسفل الأنقاض.

فريق الإغاثة بمكان انهيار عقار أسيوط

وجرى الدفع بفريق الإغاثة التابع لمديرية التضامن الاجتماعي وتم فرض طوق أمني حول المنزل والمنازل المجاورة ونجحت قوات الحماية المدنية من استخراج فتاة وسيدة مسنة من أسفل الأنقاض على قيد الحياة، كما تم استخراج 3 جثث من سكان المنزل وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط العام وجاري تكثيف الجهود للبحث عن مفقودين من السكان.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة ادارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة يفيد انهيار منزل مكون من 5 طوابق بمنطقة قلتة التابعة لحي غرب ووجود بعض السكان المفقودين تحت الأنقاض وجاري إنقاذهم وعلى الفور أصدر محافظ أسيوط تكليفاته لنائبه وللسكرتير العام والسكرتير المساعد وكافة الأجهزة التنفيذية بتفقد موقع المنزل المنهار وتوجيه قوات الحماية المدنية والإسعاف وفريق الإغاثة التابع للتضامن الاجتماعي وسرعة إنقاذ السكان واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفحص المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين.