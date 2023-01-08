مصرع مسن سقط أسفل عجلات قطار بكفر الشيخ

لقي مسن مصرعه إثر سقوطه أسفل عجلات القطار المتجه من بيلا إلى كفر الشيخ بمحطة الكراكات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات من شرطة لنقل الجثة، وانتظام حركة سير القطارات بالخط.

تفاصيل الحادث

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، إشارة بسقوط مسن أسفل عجلات القطار المتجه من بيلا إلى كفر الشيخ بمحطة الكراكات، وهرعت سيارة الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل جثمانه لمشرحة مستشفى الحامول المركزي.

انتظام حركة سير القطارات بالخط

وتبين من التقرير الطبي وفاة «م.س.أ.م»، 71 سنة، مقيم بقرية المناوفة، التابعة لمركز الحامول، بمحافظة كفر الشيخ، وتم اتخاذ الإجراءات لانتظام حركة سير القطارات بالخط.