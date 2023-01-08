ننشر أسماء ضحايا حادث انهيار عقار بأسيوط.. 3 متوفين و4 مفقودين

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 2 جرى إنقاذهما من تحت أنقاض عقار أسيوط المنهار، فيما لا تزال قوات الحماية المدنية تبحث عن مفقودين بين ركام المنزل الذي انهار في حي غرب أسيوط صباح اليوم الأحد.

أسماء ضحايا حادث عقار أسيوط المنهار

وحصلت «الوطن» على أسماء المتوفين والمصابين، ضحايا حادث انهيار عقار منطقة قلتة بحي غرب مدينة أسيوط، وضمت قائمة المتوفين كل من: «نوال محمد محمد» وكانت تمسك المصحف بيديها، و«عاطف وصفي»، وابنته «ماريا».

وأصيب كل من: «آمال عبدالخالق صالح»، و«إيريني عاطف وصفي» حيث تم إنقاذهما من تحت الأنقاض ونقلهما لأقرب مستشفى لتلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة.

فيما تواصل قوات الحماية المدنية البحث عن كل من: عوني وصفي كديس، ومنال إبراهيم كيرلس، وكمال عبدالخالق صالح، وشقيقته عزة تحت أنقاض المنزل المنهار.

وكان اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، قرر تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بحي غرب مدينة أسيوط ومديرية الإسكان لمعاينة المنزل المنهار، وكتابة تقرير شامل عنه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لحماية المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح قاطنيها.