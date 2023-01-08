تطورات انهيار منزل بأسيوط.. البحث عن 4 مفقودين تحت الأنقاض

انهيار منزل بأسيوط خبر محزن استيقظ عليه الأهالي صباح اليوم الأحد في المحافظة، إذ انهار عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة قلته بحي غرب أسيوط، وقد تم انتشال 3 جثث لضحايا الحادث، في الوقت الذي تمكنت فيه قوات الحماية المدنية من إنقاذ سيدتين، وتباشر البحث عن 4 مفقودين تحت الأنقاض.

مشاعر حزن وفرح تختلط في انهيار منزل أسيوط

مشاعر الحزن والفرح اختلطت في حادث انهيار منزل أسيوط ففي الوقت الذي كان فيه الجميع يبكي حزنا على انتشال 3 جثث من تحت الإنقاض لكل من: نوال محمد محمد، وعاطف وصفي، وابنته ماريا، كان فرح الجميع بتمكن قوات الحماية من إنقاذ سيدتين أحياء من تحت الأنقاض وهما: آمال عبد الخالق صالح، وأيريني عاطف وصفي والثانية توفي والدها وشققيتها في نفس الحادث، وتم نقلهما للمستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

البحث عن مفقودين في انهيار منزل أسيوط

يترقب الأهالي جهود البحث المستمرة عن 4 مفقودين في حادث انهيار منزل أسيوط وهم: عوني وصف كديس، كمال عبد الخالق صالح، وشقيقته عزة، ومنال إبراهيم كيرلس.

ولم يخل حادث انهيار منزل أسيوط من المواقف الإنسانية فقد أنقذت قوات الحماية المدنية كلبا من تحت الأنقاض، وقبلها جرى انتشال جثة المتوفية نوال محمد وهي ساجدة على مصلية وتحمل في يدها المصحف الشريف.

وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تلقى إخطارا من غرفة العمليات المركزية بإنهيار منزل مكون من 5 طوابق، وأصدر تعليمات بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بحي غرب ومديرية الإسكان للمعاينة وكتابة تقرير عن أسباب الانهيار وأتخاذ كافة الإجراءات لحماية المنازل المجاورة حفاظا علي أرواح قاطنيها.