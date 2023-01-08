إقامة مؤتمر اليوم الواحد لأدباء وشعراء السويس 10 يناير

أعلن إقليم القناة وسيناء الثقافي، إقامة مؤتمر اليوم الواحد لأدباء وشعراء السويس، وذلك 10 يناير بمقر نادي الأدب في قصر ثقافة السويس، بتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة هشام عطوة.

وذكر بيان صادر عن إقليم القناة وسيناء الثقافى، أن المؤتمر في العاشرة صباح الثلاثاء 10 يناير ويحمل عنوان «شخصيات سويسية مؤثرة في ذاكرة الوطن»، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.

محاور المؤتمر

وأوضح البيان، أن المؤتمر يناقش عدة محاور منها رجال بين عبقرية الفكر وهوية المكان، ويحاور خلاله الأديبان عادل أبو عويشة وياسر محمود.

وكذلك يناقش تأثير المد الوطني في الشخصية السويسية، والحوار للمؤرخ أنور فتح الباب، والأديبة صباح هادي.

والمحور الخاص بـ إبداعات سويسيه للأديب عبد الحميد حسن، بحضور أمين عام المؤتمر عزت المتبولي.

أهداف المؤتمر

وأشار الكاتب محمد نبيل إلى أن الهدف من إقامة هذا المؤتمر، نشر الموروث الثقافي الصحيح وتعريف النشء الجديد هويتهم الثقافية من خلال شكل أدبي متحضر، وذلك يعمل على إثراء الفكر الثقافي والمعرفي لديهم وعلى أساس ذلك الدعوة عامة.