رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي لقناة الحياة: نقدم فعاليات مبهجة لضيوف مصر

قال محمد نبيل، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، إن ما يحدث حاليا على أرض الفيروز بشرم الشيخ من قمة المناخ هي أجواء مبهجة، وهناك حالة من الفرح والسعادة فيما بين أهالي شرم الشيخ والقائمين على تنظيم المؤتمرات والاحتفاليات، «مصر بتستضيف وفود وضيوف 190 دولة، وده حدث دولي في مصر».

نبيل: 100 فعالية ثقافية خلال المؤتمر

وأضاف «نبيل»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن وزارة الثقافة تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني تقدم أكثر من 100 فعالية خلال المؤتمر بداية من يوم 6 وحتى 18 نوفمبر وختام المؤتمر.

نبيل: متأكد أن شرم الشيخ بقت التريند على مستوى العالم

واستطرد: «فرقة الفنون الشعبية لهيئة قصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بتقدم فعاليات كبيرة جدا، وكان فيه ديفيليه من 10 دقائق ممتد على مدار ساعة في ممشى خليج نعمة، وكل الوفود والضيوف الأجانب الموجودين كانوا بيصوروا لايف من كاميراتهم الخاصة، ومتأكد أن شرم الشيخ بقت التريند على مستوى العالم».

وأوضح أن هناك الكثير من الفرق المشاركة على هامش فعاليات قمة المناخ كفرقة الحرية الإسكندرية وأسوان وفرقة التحطيب واللعب والرقص بالعصا وفرقة القنال وسيناء وبورسعيد للفنون الشعبية، وفرقة الشرقية والتنورة من الغورية، «كلهم فرق كبيرة جدا بتقدم احتفالات كبيرة».