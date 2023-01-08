أول تحرك برلماني بعد الاستقالة الجماعية لمجلس إدارة الإسماعيلي

شهدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تحركات عاجلة عقب الاستقالة الجماعية لمجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، خلال الساعات الماضية، إثر الهزيمة التي لحقت بالفريق في مباراته الأخيرة اليوم، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، أمام نظيره حرس الحدود في إطار مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد النائب عمرو السنباطي، عضو لجنة الشباب والرياضة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اللجنة ستتواصل مع مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، لمعرفة أسباب الاستقالة الجماعية، لمحاولة الوصول إلى حل في مصلحة «الدراويش» وجماهيره العريقة.

وهناك حالة من الغضب بين جماهير النادي الإسماعيلي، بعد النتائج السيئة لفريق الكرة، ما أدت إلى الاستقالة الجماعية لمجلس إدارة «الدراويش»، حيث تجمد رصيد فريق الإسماعيلي عند 7 نقاط، ليتراجع إلى مؤخرة جدول ترتيب الدوري العام، وعدم استكمال المجلس، المهام مع «الدراويش»، بعد الأوضاع السيئة التي يمر بها فريق الكرة في النادي.