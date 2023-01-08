جدول مباريات الدوري الممتاز اليوم.. أبرزها الإسماعيلي ضد حرس الحدود

تُستأنف أخر مباريات الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الممتاز 2022- 2023، اليوم الأحد، إذ تقام 4 مباريات تضم كل من حرس الحدود ضد الإسماعيلي، البنك الأهلي ضد أسوان، سموحة ضد فاركو، طلائع الجيش ضد المقاولون العرب.

مباريات الأحد 8 يناير 2023 في الدوري الممتاز

ويسعى كل فريق لحصد الثلاث نقاط الغالية على حساب الفرقة الأخرى، لتحسين ترتيبهم فى جدول الدوري المصري، وتنشر «الوطن» جدول مباريات اليوم في الدوري الممتاز خلال السطور التالية:

- حرس الحدود ضد الإسماعيلي في الساعة 2.45 عصرا.

- البنك الأهلي ضد أسوان في الساعة الـ5 مساء.

- سموحة ضد فاركو في تمام الساعة 7 مساء.

- طلائع الجيش ضد المقاولون العرب الساعة 7 مساء.

جدول ترتيب الدوري المصري

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري، بعد انتهاء مباريات أمس السبت، فى الجولة الثانية عشر من مباريات الدوري الممتاز لموسم 2022-2023، كالآتي:

1- الأهلي 30 نقطة.

2- فيوتشر 26 نقطة.

3- الزمالك 25 نقطة.

4- بيراميدز 23 نقطة.

5- الاتحاد السكندري 18 نقطة.

6- غزل المحلة 18 نقطة.

7- المصري البورسعيدي 17 نقطة.

8- سيراميكا كليوباترا 15 نقطة.

9- أسوان 15 نقطة.

10- المقاولون العرب 15 نقطة.

11- طلائع الجيش 13 نقطة.

12- البنك الأهلي 10 نقاط.

13- سموحة 10 نقاط.

14- إنبي 10 نقاط.

15- فاركو 9 نقاط.

16- الداخلية 9 نقاط

17- الإسماعيلي 7 نقاط.

18- حرس الحدود 7 نقاط.