تطورات الحالة الصحية للفنان سامي نعيم بعد دخوله العناية المركزة.. يستجيب للطعام

حرص سامي نعيم، ابن الفنان نعيم عيسى، على طمأنة الجمهور بشأن تطورات الحالة الصحية لوالده الذي يتواجد في الرعاية المركزة حاليًا بأحد مستشفيات الإسكندرية.

وقال سامي نعيم، لـ«الوطن»، إنّ الحالة الصحية لوالده الفنان نعيم عيسى، تشهد تحسنًا كبيرًا، إذ صار يستجيب للطعام والشراب بعد أيام من الامتناع عنه وإصابته بحالة جفاف، مؤكدًا أنه ليس فاقدًا للوعي كما يُثار على مواقع التواصل الاجتماعي.

قصور في وظائف الكلى

وأضاف أن والده نعيم عيسى، خضع لعدد من التحاليل خلال الساعات الماضية، وتبين إنه لديه قصور في وظائف الكلى، وتمكن الفريق الطبي المُعالج له من تحسين النتائج، لافتًا إلى أنّ موعد خروجه من المستشفى لم يُحدد بعد، مطالبًا الجمهور بالدعاء له لحين التماثل للشفاء.

تكريم نعيم عيسى

وكان الفنان نعيم عيسى، جرى تكريمه على هامش الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما في شهر سبتمبر الماضي، ضمن مجموعة كبيرة من الفنانين، إذ ترأس الدورة الأولى الفنان يحيى الفخراني.