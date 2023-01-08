33 مدينة في قائمة الأكثر برودة غدا.. و10 ضمن الأدفأ على مستوى الجمهورية

كشف البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد، والمتضمن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غداً الاثنين، أول أيام شهر طوبة والذي يعد أبرد شهور فصل الشتاء، أن 33 مدينة ومحافظة في قائمة الأكثر برودة و10 ضمن الأدفأ.

المدن الأكثر برودة درجة الحرارة بها تتراوح بين 4 إلى 12 درجة مئوية

ووفقاً لدرجات الحرارة الصغرى، فإن المدن والمحافظات الأكثر برودة غداً الإثنين هي سانت كاترين 4 درجات، نخل 6 درجات، الأقصر وأسيوط والمنيا وبني سويف 8 درجات، سيوة السلوم سوهاج وقنا والوادي الجديد وأبو سمبل 9 درجات مئوية.

كما تضمنت قائمة المحافظات والمدن الأكثر برودة: أسوان والفيوم وشبين الكوم وطنطا وطابا 10 درجات، العاصمة الإدارية و6 أكتوبر ووادي النطرون وكفر الشيخ والزقازيق ودمياط ورأس سدر 11 درجة مئوية، القاهرة ودمنهور وبنها والمنصورة والإسماعيلية ووالسويس والعريش ورفح والعلمين الجديدة 12 درجة مئوية.

10 مدن ومحافظات الأكثر دفئا أول يوم في شهر طوبة منها الغردقة

وبحسب درجات الحرارة العظمى، فإن أكثر المحافظات والمدن الأكثر دفئاً غداً هي: شلاتين 25 العظمى والصغرى 15 درجة، أبو رماد 24 العظمى والصغرى 13 درجة، الغردقة 23 العظمى والصغرى 16، مرسى علم 23 العظمى والصغرى 15 درجة، حلايب 23 العظمى الصغرى 14 درجة، رأس حدربة 23 العظمى والصغرى 13 درجة، شرم الشيخ 23 العظمى والصغرى 13 درجة، الطور 22 العظمى والصغرى 13 درجة، سفاجا العظمى 22 والصغرى 15 درجة، رأس غارب 21 العظمى والصغرى 14 درجة.