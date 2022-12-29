«التنمية الثقافية» تعلن تمديد التقديم في مبادرة «صنايعية مصر» إلى 15 يناير

أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن عن مد فترة التقدم للدفعة الرابعة من المبادرة الرئاسية «صنايعية مصر»، بناءً على توصيات لجنة اختيار المتقدمين للدفعة الرابعة، لإتاحة الفرصة أمام الراغبين في التقدم للمبادرة، حتى 15 يناير 2023، عبر الرابط الإلكتروني.

https://www.cdf.gov.eg/?q=node/17348

اختيار المتقدمين للدفعة الرابعة

تضمنت قرارات لجنة اختيار المتقدمين للدفعة الرابعة، إضافة خمس حرف جديدة بالمبادرة وهي «فانون رمضان، الزجاج المنفوخ، الأويما، الجريد، التلي»، بالإضافة إلى حرف «الخزف، أشغال النحاس، الحلي، الخيامية، التطعيم بالصدف والقشرة»، مع مد الفترة الدراسة بالمنحة لتكون 10 أشهر، مع إتاحة التدريب بمحافظات القاهرة، الإسكندرية، البحيرة، سوهاج،الأقصر.

لجنة اختيار المتقدمين إلى صنايعية مصر

جدير بالذكر، أن لجنة اختيار المتقدمين للدفعة الرابعة من المبادرة، تشكلت برئاسة الدكتور أشرف رضا، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة ومدير مجمع الفنون بجامعة حلوان، وعضوية كل من: الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والدكتورة نهلة إمام، مستشارة وزيرة الثقافة لشؤون التراث غيرالمادي، والفنان التشكيلي سامح إسماعيل، والدكتور هنا إبراهيم، استشاري تطوير الحرف التقليدية، نجوى مهدي.

يذكر أن المبادرة تقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وينفذها قطاع صندوق التنمية الثقافية، لإعادة الحرف التقليدية والتراثية إلى مكانتها وصون الهوية المصرية، كمحور مهم من محاور التنمية المستدامة.