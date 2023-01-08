تفاصيل الاعتداء على مسن في حلوان.. 60 ثانية تكشف الجريمة

حصلت «الوطن» على التفاصيل الكاملة لواقعة الاعتداء على مسن يدعى «محمد س ش» يبلغ من العمر 51 عامًا، على يد نقاش في منطقة ركن الياسمين التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان، بسبب خلافات مالية بين المتهم وأبناء المجني عليه بسبب مطالبته برد أموال أخذوها منه على سبيل السلف.

فيديو 60 ثانية.. كاميرات المراقبة ترصد الواقعة

وتداول العديد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك هذه الواقعة، في فيديو مدته 60 ثانية رصدته كاميرات المراقبة الموجودة أعلى الحوائط بمسرح الواقعة، وبدأت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة حلوان فحص الفيديو، وكشفت غموض الواقعة، وتم ضبط الطرفين.

خلافات على فلوس

أمام المقدم محمد المعداوي رئيس مباحث حلوان، وبإشراف اللواء علاء بشندي، مدير المباحث الجنائية بالقاهرة، خضع الطرفان لجلسة تحقيق لكشف ملابسات الواقعة، وتبين حدوث مشاجرة بين طرف أول المجني عليه ويدعى «محمد س ش ا» 51 سنة بالمعاش ومقيم بمدينة ركن الياسمين حلوان، وطرف ثان (المتهم) ويدعى « حسن م ع م» 28 سنة كهربائي ومقيم بركن الياسمين حلوان، إذ تعدى الأخير على المجني عليه لوجود خلافات مالية بين المتهم وأبناء المجني عليه بسبب مطالبته برد أموال أخذوها منه على سبيل السلف، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 242443 لسنة 2022 بتاريخ 3/12/2023.

صباح اليوم التالي، اصحطبت قوة أمنية من قسم شرطة حلوان، المتهم لمقر نيابة حلوان، للمثول أمام جهات التحقيق، وقررت إخلاء سبيله بعد إتمام الصلح مع المجني عليه بكفالة مالية.