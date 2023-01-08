ياسر جلال وأشرف زكي يقدمان واجب العزاء في وفاة والدة طارق لطفي 

حضر منذ قليل، الفنان ياسر جلال، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إلى عزاء والدة الفنان طارق لطفي، المقام بمسجد الشرطة في منطقة التجمع الخامس.

العزاء في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس

كما وصل عدد كبير من نجوم الوسط الفني إلى مسجد الشرطة لتقديم واجب العزاء؛ ومنهم: أحمد السقا، ومحمد علي رزق، والمطرب علي الحجار، وأمير كرارة، إيمي سالم، منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، وفتوح أحمد، ومحسن منصور، نور محمود، محمد يسري، محمد جمعة، إيهاب فهمي.

وفاة والدة طارق لطفي

وتوفيت والدة طارق لطفي، الخميس الماضي، بعد صراع مع المرض، حسبما أعلن الفنان عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.