تحالف الخير يرفع سقف التنمية والتمكين والرعاية في 2023

كان 2022 عام التحدى بالنسبة لمؤسسات التحالف الوطنى للعمل التنموى، وتمكنت خلاله من مساعدة المرضى وتوفير سكن لغير القادرين ومنح مساعدات مادية للمحتاجين ورفع آثار الكوارث عن كاهل البسطاء وتخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية عنهم، إلا أن التحالف اختار أن يرفع سقف هذا التحدى فى 2023، واضعاً لأعضائه رؤية وأهدافاً جديدة، وانطلاقات أكبر محفوفة بآمال أوسع لفتح المزيد من أبواب الخير، وتكثيف جهود الحماية والتوعية وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات.

«زمزم»: تكثيف الجهود فى ملفات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والسكن الكريم للأسر المستحقة

يستهدف التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، خلال الفترة المقبلة على مدار 2023، توسيع دائرة المستفيدين من خدماته فى مجالات الصحة والتمكين الاقتصادى والأمن الغذائى، ودعم قيم التطوع بين الشباب فى مجالات الصحة، وفقاً لما قاله مصطفى زمزم، عضو التحالف الوطنى، سفير المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ورئيس مجلس أمناء مؤسسة صُناع الخير للتنمية.

وأوضح «زمزم» أن التحالف الوطنى يخطط لتكثيف تنظيم القوافل الطبية من خلال قوافل التحالف المجمّعة «ستر وعافية»، وعبر القوافل التى تنظمها كيانات التحالف منفردة فى مجالات «العيون، الباطنة، القلب، المخ، الأعصاب»، وغيرها من التخصصات المختلفة، وكذلك دعم المستشفيات العامة والجامعية بأحدث الأجهزة الطبية، فضلاً عن استمرار تقديم الخدمات الطبية المتميزة والمجانية من خلال المؤسسات الطبية التى أنشأتها وتديرها كيانات التحالف.

وفى «صُناع الخير»، يستهدف التحالف مواصلة تنفيذ مبادرة «عنيك فى عنينا» للحد من مسببات العمى وعلاج المواطنين الأولى بالرعاية من الذين يعانون من ضعف فى الرؤية، للوصول بخدماتها إلى 300 ألف مواطن جديد خلال العام، وكذلك مبادرات «قدم صحيح» لتقديم الرعاية الصحية والخدمة العلاجية لمرضى القدم السكرى غير القادرين لحمايتهم من البتر، إلى جانب مبادرات «أطفال مصر مستقبل مصر»، لحماية أطفال المدارس من الأمراض الأكثر انتشاراً من خلال المسح الطبى وعمل التدخلات المطلوبة، ومبادرة «لمسة خير» لدعم المصابين بالأمراض الجلدية المزمنة ومبادرة «نبض حياة» لدعم مرضى القلب غير القادرين والحد من التدخلات الجراحية فيه.

ويستهدف التحالف استمرار توصيل المساعدات المادية إلى الأسر المحتاجة من بيت الزكاة والصدقات، وتوفير الملابس ومستلزمات المعيشة، للتخفيف عن الأسر الفقيرة، والبدء فى المرحلة الثانية من بنك الطعام المصرى الذى ساهم العام الماضى فى توفير المواد الغذائية لنحو نصف مليون أسرة، ووصولها على شاحنات للقرى الأكثر احتياجاً.

وأكد مصطفى زمزم أن التحالف الوطنى يضع ضمن خطته للعام الجديد استمرار العمل فى المرحلة الثانية من مبادرة «سكن كريم» لإعمار المنازل داخل القرى الأشد احتياجاً، والمداومة على تجهيز العرسان بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الزواج، والعمل على توفير مشروعات للمواطنين الأكثر احتياجاً من الأهالى المستحقين.

ويعمل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى على تحقيق مبدأ الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجاً فى قرى محافظات مصر المختلفة، مشيراً إلى أن المبادرات والأنشطة التى يقوم بها التحالف تساهم فى تحسين معيشة المواطنين للأفضل دائماً، مع استهداف تحديث قاعدة بيانات القرى والأشخاص الأكثر احتياجاً، للعمل على تحسين نتائج العمل وتسهيل الوصول للجميع بشكل أسرع، والتعرف على احتياجات المواطنين والأسر الموجودين داخل قاعدة البيانات بمحافظات مصر المختلفة.

تقديم دعم نقدى لـ420 ألف أسرة وغذاء لـ5 ملايين.. وتوسيع خدمات القوافل الطبية

وتابع أنه بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى يتم حالياً العمل على ملفين مهمين هما التمكين الاقتصادى والحماية الاجتماعية، وتمكن التحالف من خلالهما من تقديم الدعم لعدد كبير من الأسر، من خلال توفير دعم نقدى لـ420 ألف أسرة، وغذاء لـ5 ملايين أسرة، إضافة إلى عمل قوافل مجمعة من جميع أعضاء التحالف، تشمل جميع التخصصات، سواء كانت طبية أو مساعدات عينية أو توعوية.