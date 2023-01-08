وفاة الضحية السادسة في حادث انهيار عقار بأسيوط.. ماتت بعد نقلها للمستشفى

توفيت السيدة «عزة عبد الخالق صالح» التي جرى إنقاذها، بعد مكالمة هاتفية لذويها ولفريق الإنقاذ من تحت أنقاض العقار المنهار بمحافظة أسيوط، بعد 12 ساعة قضتها تحت الركام، ونقلت لمستشفى أسيوط الجامعي لإسعافها، ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة بعد أقل من ساعة بالمستشفى لتصبح الضحية السادسة للعقار.

عزة تلحق بشقيقها

وعبر أهالي السيدة لـ«الوطن» عن حزنهم قائلين: «كان باقي لها أنفاس في الدنيا، وخاصة أنها كانت تتكلم في التليفون من تحت الأنقاض وبعد استخراجها ونقلها للمستشفى لتقديم الإسعافات الطبية ماتت هناك».

وكان قد استخرجت فرق الإنقاذ بعقار أسيوط جثمان شقيقها «كمال عبد الخالق صالح» بعد إنقاذها بدقائق، لتلحق عزة بشقيقها وتنتظر الأسرة لتشيع جثمانيهما معا وفقا لحديث جنات محمد ابنة عمومتهما لـ«الوطن» فيما أوضحت أن حالة الشقيقة الثالثة «آمال» التي تم إنقاذها صباحا جيدة.

تفاصيل الواقعة

وكان قد انهار منزل بمدينة أسيوط مكون من 5 طوابق أسفر عن مصرع 6 أشخاص وأنقذ سيدة وفتاة بينما ما زال يجرى البحث عن الساكن الأخير.