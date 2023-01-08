«ابن الفسطاط»، و«أهل كايرو 2» معرضان فنيان بجاليري بيكاسو الجمعة

افتتح جاليري بياكاسو بالزمالك، معرضين فنيين الجمعة المقبلة، لكل من الخزاف محمد مندور «ابن الفسطاط»، ومعرض «أهل كايرو 2» للرسام عمرو فهمي، يوم الجمعة الموافق 13 يناير الجاري.

وعن محمد مندور، قال بيان صادرعن الجاليري: ربيب عجلة الفخار، ابن الفسطاط، تلميذ الطين، صديق الأفران، رفيق اللهب والنار والدخان، يقف في منتصف الفخار كأحد فرسان العصور الوسطى، التعبير الدائم على وجهه النحيف يكشف الثقة والتواضع والرضا والأدب، يتحدث عن فخاره وكأنه يتحدث عن أولاده الذين رعاهم بالصقل والنار بجهد.

وتصدّر بسرعة كبيرة قائمة الخزافين المصريين الدؤوبين، واستطاع أن يحظى بإعجاب سريع مذهل من كل من شاهد أعماله، التي أثبتت صحتها وجمالها، وتأثيرها القوي من حيث الشكل واللون والملمس.

حوّل الصلصال إلى التناغم والفخار إلى سيمفونيات، قدوره تقف في العظمة والجلال، وكأنهم يقولون: أنا ابن عم وعاء الفول، أخت جرة المياه المسامية بقنا، وخالة الفسطاط وعاء طبخ.

عمرو فهمي نشر 18 كتابا عن فن الكاريكاتير

وعن عمرو فهمي: في مناطق الإسكندرية.. البحر والعاصمة الزرقاء، أنجبت السماء موهبة الفنان عمرو فهمي الأصلية، والتي كان يعلنها منذ طفولته! اشتهر عمرو فهمي بهذا الفيلم السحري الخاص لمدينة الفن والخيال.

إنه فنان يجمع بين حس الصحافة وموهبته الفنية المتميزة، وهذا المزيج هو الذي أدى إلى نجاحه، لديه قدرة خارقة لاستنباط أفكار حية من نبض الناس وقلب المجتمع، في أغلب الأحيان تتجسد هذه الأفكار في خطوط وألوان تتميز بالجرأة والنقد الاجتماعي والسياسي الحاد.

كما ألف ونشر 18 كتابًا عن فن الكاريكاتير لدور نشر مختلفة، بما في ذلك كتاب عن تاريخ الكاريكاتير، الكاريكاتير هو دراسة لهذا النوع من الفن، بما في ذلك تاريخه ومدارسه على نطاق عالمي.