حبس نقاش ضرب نجله «علقة موت» في حلوان.. والسبب فيشة التليفزيون

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم محمد المعداوي رئيس المباحث من القبض على نقاش قام بتلقين طفله صاحب الثلاثة سنوات «علقة موت» بسبب اللهو في «فيشة» التلفاز بدائرة القسم.

تفاصيل الواقعة

البداية عندما وردت للمقدم محمد المعداوي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى النصر بوصول طفل مصاب إثر تعدي والده عليه في منشية عين حلوان، وبالانتقال والفحص تبين أن الطفل المصاب يدعى «أشرف د»، يبلغ من العمر 3 سنوات، ومقيم بعين حلوان، مصاب بكدمات متفرقة بالظهر والبطن واليدين وكسر بالقدم اليسرى.

وبمناقشة والدة الطفل، قررت أنه خلال لهوه بالمنزل فصل فيشة التليفزيون فقام والده بالتعدي عليه بالضرب المبرح، ما أدى لحدوث ما به من إصابات.

اعترف بارتكاب الواقعة

وأشارت إلى أن والد الطفل من مُدمني المواد المُخدرة، واتهمت زوجها بإحداث إصابة نجلها، وعلى الفور خرجت حملة أمنية ونجحت في ضبط والد الطفل، ويدعى دسوقي ش، 38 سنة، نقاش.

وبمواجهة النقاش، اعترف بارتكاب الواقعة كما جاء بالفحص، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ومن المقرر تجديد حبسه بعد إتمام المدة القانونية الأولى، كما أمرت بعرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة لبيان حالة المتهم وقت ارتكاب الواقعة.