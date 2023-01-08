كل ما تريد معرفته عن طريقة كسر شهادة الاستثمار وتجنب الخسارة

يسعى الأفراد عند تفكيرهم في إيداع أموالهم ومدخراتهم بالبنوك إلى استثمارها، والحصول على أعلى عائد، فيما تعد الشهادات من أبرز الأوعية التي يتهافت على الاكتتاب فيها القطاع العائلي وتتنافس البنوك على تقديم أفضل سعر فائدة.

وبعد طرح أكبر بنكين حكوميين لـ شهادات الـ25% للاكتتاب، والتي تشهد إقبالا كبيرا من المتعاملين مع البنوك لشرائها، ولو بكسر شهادات حالية لسحب السيولة المودعة بها وربطها بالوعاء الأعلى عائد بالسوق المحلية في الوقت الحالي.

ويرغب العميل قبل كسر الشهادة الحالية والاستفادة بأعلى عائد شهادات في البنوك، في معرفة كيفية كسر شهادة وتجنب الخسارة، وهل سيحتاج للذهاب إلى الفرع أم يمكن القيام بالأمر عبر تطبيقات الهاتف؟

كسر الشهادة «أونلاين»

في ذلك السياق، قال ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، إنَّه يمكن كسر الشهادات «أونلاين» بسهولة باستخدام تطبيقات الهاتف وشراء شهادات الـ25%، ولا يضطر العميل للذهاب إلى الفرع طالما يستخدم «الموبايل البنكي» أو «الإنترنت البنكي».

كسر الشهادة أو استرداد جزء من قيمتها

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ كسر شهادات الادخار القديمة أو جزء منها يجرى بسهولة أيضا من خلال زيارة الفرع، وتقديم طلب ورقي خلال مواعيد العمل الرسمية للبنك، ولن يتعرض لخسارة كبيرة «طالما مر على الشهادة 6 أشهر من ثاني يوم عمل لـ تاريخ الاكتتاب».

كيفية حساب الخسارة عند كسر الشهادة

نصح رئيس البنك السابق، أن يستعلم الأشخاص أصحاب الشهادات من خدمة العملاء أو أحد موظفي البنك، عن مقدار الخسارة المتوقع تعرضه لها عند فك الشهادة، وذلك للمفاضلة بين شراء شهادة جديدة بعائد مرتفع مثل شهادات الـ25% أو الإبقاء على الشهادة الحالية.

اعرف قيمة غرامة الكسر

تابع، هناك غرامة يوقعها البنك على العميل عند كسر شهادة قبل مرور 6 أشهر على ثاني يوم عمل من تاريخ الاكتتاب أو الشراء، وتتفاوت نسبة الغرامة طبقا للمدة الزمنية المتبقية على موعد الاستحقاق، وفي الغالب تتراوح بين 1 إلى 3% من قيمة الشهادة يخسرها العميل بمجرد اتخاذ قرار فك الشهادة.

وأكد أنَّ معرفة سعر الفائدة الحقيقي في غاية الأهمية، ومن الضروري حساب العميل للعائد الحقيقي من استثماره، وبالنسبة لعوائد الشهادات فيطرح منها معدل التضخم للوصول للمكسب المرجو من إيداع الأموال، وبعدها سيفاضل بين شراء شهادة جديدة بأعلى عائد حاليا، ولكن مدتها عام فقط أم الإبقاء على شهادة قديمة تدر عائدا أقل ولكن لفترة طويلة.