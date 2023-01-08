«العقد شريعة المتعاقدين».. رئيس بنك يوضح موقف العميل من رفع أسعار فائدة القروض

قال نائب رئيس بنك بلوم مصر سابقاً، طارق متولي، إنَّ موقف العميل من رفع البنوك أسعار الفائدة على القروض يتوقف على بنود عقد التمويل الذي تم توقيعه وإذا ما كانت تضمَّنت توضيح بنوع الفائدة ثابتة أو متغيرة أم لا، فـ «العقد شريعة المتعاقدين».

«متولي» يوضح متى ترتفع الفائدة على القروض

أكد طارق متولي، على وجود نوعين من الفائدة على المنتجات المصرفية، الأولى بـ سعر فائدة ثابت والأخرى بفائدة متغيرة، وبالتالي فوائد القروض تختلف وفقاً للتعاقد بين البنك والعميل.

بنود التعاقد تضمن حق العميل في فائدة ثابتة

وأضاف «متولي» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنَّ العميل بعد موافقة البنك على منحه التمويل أو القرض، يتم توقيع عقد بين الطرفين موضح في بنوده ومحدد بشكل قاطع إذا ما كانت فائدة القرض ثابتة طوال مدة القرض، أم متغيرة وفقاً لأسعار الكوريدور المعلنة من البنك المركزي.

تابع، «إذا كان العقد بين العميل والبنك ينص على فائدة ثابتة طوال مدة سداد القرض أو التمويل فلا يستطيع البنك تغييرها أبداً مهما رفع المركزي أسعار الفائدة وكذلك البنك على منتجاته، فيما لو نص العقد على خلاف ذلك بمعنى أنَّ الفائدة متغيرة يحق للبنك زيادتها إلى النسب المُعلنة».

البنك الأهلي المصري يرفع الفائدة على القروض الشخصية 3%

وفي سياق متصل، رفع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، أسعار الفائدة على القروض الشخصية بنسبة 3% دفعة، بحسبما جاء على موقعه الرسمي.

رفع فوائد القروض الشخصية «بضمان المرتب»

ووفقاً للبنك الأهلي، فإنَّ زيادة الفائدة على القروض الشخصية بضمان الراتب، سواء لموظفي القطاع العام أو الخاص.

شهادات البنك الأهلي الجديدة

وأعلن البنك الأهلي المصري، يوم الأربعاء الماضي عن طرح أوعية ادخارية جديدة، وهي شهادات الـ 25% عائد سنوي وشهادات الـ 22.5% عائد شهري، ومدتها عام ويبدأ الاكتتاب فيها من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

كان البنك المركزي المصري قد أعلن خلال آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية للعام الماضي في 22 ديسمبر، عن رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض 3% دفعة واحدة.