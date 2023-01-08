كاتبة روائية لـ نشأت الديهي: بعض الدول لا تريد مواجهة الأخطاء التاريخية

قالت الكاتبة الروائية ريم بسيوني، الأستاذة بالجامعة الأمريكية، إن هناك ضرورة للتصالح مع التاريخ الإسلامي والقبطي، والتاريخ الحديث والقديم، معقبة: «مصر كل هذه الحضارات، ولابد أن نعترف بهذا، ونتصالح مع أنفسنا، لازم نفتخر بكل الفترات التاريخية، لأن مصر دولة تاريخية مميزة جدًا، والتنوع ثراء».

وشددت «بسيوني»، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، على ضرورة إعادة قراءة التاريخ، من خلال ربطه بالآثار، مشيرة إلى أن التاريخ المصري مكتوب من خلال الكثير من العلماء المؤرخين، الذين يمتلكون منهجية بحث يجب أن تدرس.

ولفتت إلى أن إعادة قراءة التاريخ، يجب أن يضع في الاعتبار بأن كاتب التاريخ إنسان في المقام الأول، ويتأثر بالبيئة التي حوله، مشيرة إلى أن كاتب التاريخ هو المنتصر إلى حد كبير، وهذا الأمر ثابت على مر العصور.

وأضافت أن بعض الدول لا تريد مواجهة الأخطاء التاريخية، مثل الدول الغربية التي لا تتحدث عن تجارتها في العبيد، مشيرة إلى أن الهدف من عدم مواجهة هذه الأخطاء، هو عدم حدوث أزمة في الهوية.