تنمية الصعيد.. 70 مجمعا خدميا وزراعيا في أسيوط بتكلفة 600 مليون جنيه

حازت محافظة أسيوط على نصيب كبير من المشروعات التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك بهدف رفع كفاءة البنية التحتية، وتوصيل الخدمات والمرافق للقرى.

وتضمنت المشروعات التي يتم تنفيذها بالمحافظة 35 مجمعا خدميا جديدا بالوحدات المحلية، بتكلفة بلغت 358 مليون جنيه، و35 مجمعا زراعي بتكلفة 259 مليون جنية بمختلف قرى ومراكز محافظة أسيوط.

تقديم الخدمة للمواطنين في مكان واحد

وقال ثروت محمد، أحد الأهالي، إن المشروعات والمجمعات الخدمية الجديدة التي يتم إنشاءها بالوحدات المحلية تعد طفرة كبيرة لتقديم الخدمة للمواطنين، حيث يضم المجمع كل الخدمات التي يحتاجها المواطن من مركز تكنولوجي مطور وتموين، وكذلك الخدمات التي تقدمها الوحدة المحلية بشكل مميكن.

وأضاف هادي عادل، مزارع، أن المجمعات الزراعية أصبحت تقدم الخدمات بشكل ميسر وسهل للمزارعين، فمن خلالها تلك يستطيع المزارع أن يحصل على كل الخدمات الزراعية والبيطرية، من استخراج وتجديد الحيازة، أو الحصول على منتجات الإنتاج والمستلزمات الزراعية، أو الخدمات اللازمة للمواشي.

تنفيذ 70 مجمعا خدميا وزراعيا في الوحدات المحلية

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، في تصريحات له، إنه تم تنفيذ 35 مشروعا في مجال المجمعات الخدمية والزراعية بتكلفة 358 مليون جنيه، و35 مشروعا آخر في المجمعات الزراعية بلغت تكلفتها 259 مليون جنيه.

وأوضح المحافظ، أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية ومجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لكافة التطورات الخاصة بالمبادرة في مختلف القطاعات لسرعة الانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة، بما يساهم في إحداث نقلة نوعية في الخدمات الأساسية للمواطنين، مشيدًا بتكاتف جهود كل المؤسسات في تحالف واسع لتنطلق الأعمال على قدم وساق بجميع المشروعات وتحقيق إنجازات لم تشهدها القرى من قبل.