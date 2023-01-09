6 معلومات عن مبنى الكونجرس الوطني البرازيلي.. تأسس عام 1960

شهدت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، نشاطا كثيفا للحصول على معلومات عن الكونجرس الوطني البرازيلي أو «البرلمان»، الهيئة التشريعية في البلاد، التي تتكون من مجلسي «النواب» و«الشيوخ الاتحادي».

وفي الأسطر القليلة المقبلة نعرض نبذة مختصرة عن الكونجرس الوطني البرازيلي، وأبرز 6 معلومات عن مبنى البرلمان.

المجلس الوطني البرازيلي يتكون من «النواب» و«الشيوخ»

ويتكون المجلس الوطني البرازيلي «البرلمان» في البرازيل، المعروف باسم الكونجرس من غرفتي «النواب» و«الشيوخ الاتحادي»، ويتألف «مجلس النواب» البرازيلي من 513 عضوا، ويتم انتخاب أعضاء «مجلس النواب» لمدة 4 سنوات، يتم انتخاب الأعضاء في المجلس عن طريق التمثيل النسبي، مع حجم سكان الولاية.

والمجلس الثاني هو «الشيوخ الاتحادي» الذي يتكون من 81 عضوًا، ويتم انتخاب أعضاء «الشيوخ الاتحادي» لمدة 8 سنوات، وتجرى انتخابات المجلس كل 4 سنوات.

يقع مبنى الكونجرس الوطني في مدينة برازيليا

ويقع مبنى الكونجرس الوطني البرازيلي، في مدينة برازيليا، العاصمة، التي تشكلت من العدم في وسط البلاد في القترة بين 1956-1960.

وحرص كل من المهندسين المدني لوسيو كوستا والمعماري أوسكار نايميير على أن يكون كل شيء، في مدينة «برازيليا» بدءاً بالتصميم العام للأحياء، الذي غالباً ما يتم تشبيهه بـالطائر، مرآة للتناغم، وفقا لما ذكره موقع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو».

ونرصد أبرز 6 معلومات عن مبنى الكونجرس الوطني البرازيلي:

- مبنى الكونجرس الوطني البرازيلي يقع بالعاصمة «برازيليا».

- الكونجرس الوطني البرازيلي واحدة من أبرز المباني في مدينة «برازيليا».

- صمم المهندس المعماري الشهير أوسكار نايميير مبنى الكونجرس الوطني البرازيلي.

- تم بناء مبنى الكونجرس الوطني البرازيلي في عام 1960.

- واحدة من أكثر الميزات الفريدة لمبنى الكونجرس الوطني البرازيلي هي أنصاف الكرات الموجودة أعلى الجزء السفلي من المبنى.

- معهد «التراث الوطني التاريخي» قرر في عام 2007 إدراج مبنى الكونجرس الوطني البرازيلي في القائمة التاريخية لتراث الشعب البرازيلي.