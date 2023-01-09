صحيفة روسية: «روسنفت» تريد توفير الغاز لمشروع «باور أوف سيبيريا 2»

قالت صحيفة «كوميرسانت» الروسية، إن شركة «روسنفت» النفطية الروسية تريد توفير الغاز من منطقتي «إيركوتسك» و«كراسنويارسك» لمشروع خط أنابيب «باور أوف سيبيريا 2»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

«باور أوف سيبيريا 2» سيضخ نحو 50 مليار متر مكعب من الغاز إلى الصين

وسيضخ «باور أوف سيبيريا 2» ما يصل إلى 50 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا إلى الصين عبر منغوليا.

ونقلت «كوميرسانت» عن مصادرها، أن «روسنفت» تمتلك احتياطيات تبلغ 1.5 تريليون متر مكعب من الغاز في الحقول الواقعة على طول مسار خط أنابيب الغاز المستقبلي.

وسيبدأ «الاتحاد الأوروبي»، مفاوضات بشأن إمدادات الغاز الروسي، قريبا وفقا لما أعلنه رئيس وفد النواب الفرنسيين في «برلمان أوروبا»، تييري مارياني، الذي أشار إلى أن الشتاء معتدل للغاية الآن والسكان لم يعانوا بعد من انقطاع التيار الكهربائي.

«مفوضية أوروبا» تؤيد التخلي عن موارد الطاقة الروسية

وأضاف مارياني، أن «المفوضية الأوروبية» تؤيد التخلي عن موارد الطاقة الروسية، وأوضح النائب الفرنسي، في مقابلة مع صحيفة «إزفستيا» الروسية، إن الانصياع لمطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد الأوروبي.

وشدد مارياني، على أن «الاتحاد الأوروبي»، أصبح الراعي الرئيسي لخزانة الدولة في أوكرانيا حتى قبل «واشنطن»، المورد الرئيسي للأسلحة.وأضاف النائب الفرنسي، في المقابلة مع الصحيفة الروسية، أن على المدى الطويل ستضطر الدول الأكثر استقرارا ماليا لإصلاح «الاتحاد الاوروبي» أو تركه.

وأعرب النائب الفرنسي تييري مارياني، عن رأي مفاده أن التكتل يواجه خيارا تاريخيا إما الاستمرار في محاولة التحول إلى دولة تكنوقراطية عظمى، أو منطقة تعاون حر بين الدول الحرة.