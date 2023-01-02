روسيا تشهد تراجعا حادا لصادرات الغاز في 2022

انخفضت صادرات شركة «غازبروم» الروسية من الغاز إلى خارج الدول السوفيتية السابقة بنسبة 45.55% في 2022، بعد عام شهد تراجعا ملحوظا في شحنات المحروقات الروسية إلى أوروبا على خلفية الأزمة الأوكرانية، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

روسيا صدرت 100.9 مليار متر مكعب من الغاز في 2022

ومن جانبه، قال أليكسي ميلر، رئيس مجموعة غازبروم الروسية العملاقة، في بيان، إن الشركة صدرت 100.9 مليار متر مكعب من الغاز في 2022 إلى دول «أجنبية بعيدة»، وهو مصطلح لا يشمل الجمهوريات السوفيتية السابقة، مضيفا أن الشركة صدرت أيضا185.1 مليار متر مكعب من الغاز إلى هذه الدول في 2021.

وكانت روسيا المصدر الأول للغاز في العالم في عام 2021، وأكبر مزود للغاز للاتحاد الأوروبي، ولكن الدول الأعضاء في الاتحاد خفضت وارداتها إلى حد كبير، التي أصبحت أقل من 10% من إجمالي كمية الغاز المستورد، وفقا لعاصمة الاتحاد «بروكسل».

تحول صادرات الغاز إلى آسيا بسبب الأزمة بين موسكو والغرب

وفي سياق متصل، قال رئيس شركة «غازبروم»، في وقت سابق، إن عام 2022 كان صعبا للغاية على الشركة، حيث إنه شهد تغييرا كبيرا في الاستراتيجية بعد تحول الصادرات إلى آسيا بسبب الأزمة بين موسكو والغرب.

واتجهت الدول الأوروبية، في محاولة لإيجاد بديل للغاز الروسي، إلى استيراد الغاز المسال، وعقد اتفاقيات طويلة الأجل مع دول مثل الولايات المتحدة وقطر والجزائر، وذلك بهدف تلبية احتياجاتها الكبيرة من الغاز الطبيعي.