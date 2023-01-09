إخلاء منزل في المنيا من سكانه بعد انهيار السُلم الداخلي

أخلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، منزلا مكونا من 4 طوابق، من جميع سكانه، وذلك إثر انهيار السُلم الداخلي، مساء أمس، دون وقوع أي مصابين أو خسائر بشرية.

انهيار منزل في حي وسط المنيا

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانهيار السُلم الداخلي بمنزل قديم مبني علي مساحة 110 أمتار بالطوب اللبن، ملك ورثة حسن أبو زيد، وكانن بشارع العزبي المتفرع من الفولي بحي وسط مدينة المنيا.

إخلاء المنزل المنهار من السكان

وبانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تبين أن المنزل مكون من 4 طوابق وتم إخلائه من جميع السكان، بعد انهيار السلُم الداخلي، كما تم فصل المرافق من كهرباء ومياه وغاز طبيعي، وعمل كردون أمني حفاظا علي أرواح المارة.

وتم تشكيل فريق من لجنة المنشآت الأيلة للسقوط لمعاينة العقار، وتحديد مدي تضرر المنازل المجاورة وإعداد تقرير فني لعرضه علي الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لإتخاذ اللازم.