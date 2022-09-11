مسعفون ينقذون شابا صعقته الكهرباء بالسويس.. «قلبه توقف وعاد مرة أخرى»

في موقف بطولي، نجح مسعفون تابعون لمرفق إسعاف السويس، في إنقاذ شاب من الموت المحقق بعد توقف قلبه للحظات نتيجة إصابته بصعق كهربائي، واستطاعوا التعامل الفوري والمناسب مع المصاب حتى عاد للحياة مرة أخرى.

وكانت غرفة عمليات مرفق إسعاف السويس، برئاسة محمد طنطاوي، قد تلقت إخطارا بإصابة شاب بصعق كهربائي، وعلى الفور توجهت سيارة من فرع الهيئة في المحافظة بقيادة الطاقم المسعف أحمد وهدان وريمون رأفت والسائق هلال أحمد سائق وفني محمد عباس، لنقله إلى أقرب مستشفى.

وصول الشاب نقطة إسعاف جنيفة

وعند وصول الشاب لنقطة إسعاف جنيفة، تعرض لحالة توقف قلبي، نتيجة صعق كهربائي ولكن رجال إسعاف السويس، تعاملوا مع المصاب رغم توقف كل أجهزة جسمه، إلا أن المسعفون حاولوا التعامل مع الحالة وبدأوا بعمل إنعاش و«cpr».

كتب الله له الحياة بعد توقف قلبه

يقول أحمد وهدان أحمد، المسعف بنقطة إسعاف جنيفة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «عند الساعة 10:35 دقيقة مساء السبت، وصلنا بالشاب يوسف أحمد جاب الله 16 سنة من محافظة الفيوم، مصاب بصعق كهربائي وبالبحث على العلامات الحيوية، لم نجد أي علامات تدل على الحياة، على الفور تم التعامل مع الحالة وفتح ممر هوائي وتم عمل عملية إنعاش قلبي، وتم الاستمرار على ذلك الوضع وتم الاستعانة بجهاز الصدمات، وتم إخراج شحنة كهربائية للمصاب، وبعد إجراء 2 عملية رئوية «cpr» وملاحظة العلامات الحيوية وجد وجود تنفس ونبض بالمصاب وعلى الفور تم نقل المصاب إلى مستشفى السويس العام بعد أن كتب الله له الحياة.