«البحوث الفلكية»: 3 مناطق معرضة للزلازل بشكل يومي منها الطور

خلال 3 أيام من شهر ديسمبر الجاري، سجل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هزتين أرضييتين، جنوب غرب الطور، الأولى يوم 27 الماضي، بقوة 5 درجة على مقياس ريختر، والثانية اليوم بقوة 4.41 درجة على مقياس ريختر، الأمر الذي يُثير تساؤلاً مهما حول سبب حدوث زلزالين في وقت قصير في نفس المنطقة.

رصد زلزال بشكل يومي

أجاد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، على هذا التساؤل، قائلاً: «منطقة خليج السويس والعقبة وشمال البحر الأحمر بها زلزال بشكل يومي ويمكن أن تكون بها زلازل كبيرة».

وأضاف رئيس المعهد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الزلازل التي يتم رصدها يومياً في منطقة جنوب غرب الطور، عادة ما تترواح قوتها بمقياس ريختر لـ 2 أو 2.5 درجة، مؤكداً أن هذه المنطقة هي منطقة نشاط زلزال وليست منطقة حزام زلالزل.

الفرق بين النشاط الزلزالي وحزام الزلازل

وعن الفرق بين النشاط الزلزالي وحزام الزلازل، قال الدكتور جاد القاضي، إن حزام الزلازل عادة ما يكون بشكل متواصل وزلازل كبيرة، لافتاً إلى أنه لا يوجد أي خطورة في منطقة جنوب غرب الطور، لأن منطقة جنوب سيناء وشمال الغردقة لا توجد بها عمارات شاهقة أو أبراج عالية.

وعن توابع زلزال اليوم، أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن زلزال اليوم له توابع صغيرة ولا يوجد أحد يشعر بها عادة لأن قوتها بمقياس ريختر ضعفية.

أسباب اختلاف إحساس المواطنين بالزلازل

وأكد المعهد القومي للبحث الفلكية، أن اختلاف إحساس المواطنين بأى زلزال طبيعي، لأسباب متعددة، منها وضع الشخص «صاحى أو نايم واقف أو جالس ثابت أو متحرك فى طابق أرضى أو طابق مرتفع»، فضلاً عن قربه من موقع الزلزال، لافتاً إلى أن أجهزة رصد الزلازل في مصر من أحدث الأجهزة العالمية، والمعهد به أجهزة أتوماتيكية.