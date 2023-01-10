أبرز المعلومات عن مشروعات «الإسكان» بمدينة العبور الجديدة.. صور

تعد مدينة العبور الجديدة، واحدة من المدن الجديدة التى تحظى باهتمام كبير من الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات، سواء المشروعات السكنية أو الصناعية، أو الخدمية، لتوفير حياة متكاملة للمواطنين داخلها.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، ما تريد معرفته عن مشروعات «الإسكان» بمدينة العبور الجديدة، وفقا لوزارة الإسكان والمرافق وجهاز المدينة.

ما تريد معرفته عن مشروعات «الإسكان» بمدينة العبور الجديدة

- يضم الحي الـ 14 806 عمارات سكنية بإجمالى 19344 وحدة سكنية نموذج 90م ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين».

- نسبة إنجاز عمارات المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» 95%.

- تضم المدينة 7 أسواق تجارية، و 4 مراكز طبية و 5 مدارس بمراحل تعليمية مختلفة، و 4 حضانات وملعبين خماسي ومخبز.

- جارى حالياً بمنطقة الـ806 عمارات بالحي الـ14 استكمال أعمال الطبقة الرابطة الأسفلتية بطرق ومناطق انتظار السيارات.

- جارى استكمال أعمال الزراعة بمواقع العمارات، بجانب أعمال تركيب أعمدة إنارة الحدائق ضمن أعمال تنسيق الموقع.

- جارى أيضاً تنفيذ 96 عمارة تضم 3360 وحدة ضمن مشروع «بديل إسكان العشوائيات».

- جارى تنفيذ 96 وحدة إدارية و96 محلاً تجارياً بمتوسط نسبة إنجاز 90%.

- جارى تنفيذ 53 عمارة تضم 1908 وحدة سكنية نموذج الـ 75م2 غرفتين بمتوسط نسبة إنجاز 71%.

- متوسط نسبة تنفيذ خدمات الإسكان الاجتماعي والتي تشمل مدارس وحضانات وملاعب ومراكز طبية ومخبز 83%.

- تقدر أعمال تنفيذ المرحله الأولى للطرق بالحى الـ 14 بقيمة إجمالية تقدر بحوالى 51 مليون جنيه.

- بلغ متوسط نسبة الإنجاز العينى للأعمال 95 % بمدينة العبور الجديدة.

- تقدر أعمال تنفيذ المرحلة الثانية للطرق بالحي الـ 14 بقيمة إجمالية 206 ملايين جنيه وبلغ متوسط نسبة الإنجاز 65%.

- تقدر أعمال تنفيذ المرافق بالحى ( مياه - صرف - رى) بقيمة إجمالية 140 مليون وبمتوسط نسبة إنجاز تتعدى 95%.