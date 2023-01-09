العثور على جثة مجهولة لشاب في القطامية.. والتحريات: دهسته سيارة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور علي جثة مجهولة لشاب دهسته سيارة في القطامية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط العثور على الجثة، وانتدبت رجال الأدله الجنائية لتصوير الجثمان ونشر الصور في أقسام الشرطة بالقاهرة في محاولة لكشف هوية المتوفى من قبل المترددين على تلك الأقسام، كما طلبت أخذ بصمات المتوفي ومطابقتها بالبصمات المحفوظة لدى مصلحة الأمن العام في محاولة للتوصل لهوية صاحب الجثمان.

تفاصيل البلاغ

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا، يفيد العثور على جثة شاب في الشارع بمنطقة القطامية، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين إصابته بكسور ونزيف بالجسم، كما تبين عدم العثور على المتعلقات الشخصية للمتوفي ولم يستدل على هويته.

تفريغ كاميرات المراقبة

وكشفت التحريات أن سبب الوفاة حادث سير، وأوضحت أنه بتفريغ كاميرات المراقبة تبين أنه أثناء عبور المتوفي للشارع دهسته سيارة، وجار تكثيف الجهود لضبط قائد السيارة مرتكب الواقعة، وتحرير محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدم.ة