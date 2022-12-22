ضياء رشوان: الفريق أسامة ربيع أجاب عن كل الأسئلة الخاصة بقناة السويس

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن المؤتمر الصحفي الذي عقده الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، جرى عقده بأحد مقرات هيئة قناة السويس في مدينة الإسماعيلية، حضره العشرات من الصحفيين المصريين والأجانب والعرب، وعشرات الكاميرات لتغطية المؤتمر.

رشوان: لم يرفض أي سؤال

وأضاف «رشوان»، خلال تصريحاته أثناء تقديمه لبرنامجه «مصر الجديدة»، المذاع على قناة «etc»، أن الفريق أسامة ربيع حرص على الإجابة عن كل الأسئلة التي طرحت له، ولم يستبعد أو يحظر سؤالا واحدا سواء قبل اللقاء أو خلاله، كما أنه لم يرفض الإجابة عن أي سؤال.

رشوان: الكلام كان واضحا وتم الرد على كل الشائعات

وواصل: «الكلام كان واضحا، وكل ما أثير عن بيع للقناة أو للمرفق، كل الكلام ده الفريق بشكل فصيح أجاب عليه».

وأكد أنه من ضمن النقاط الرئيسية التي أوضحها الفريق أسامة ربيع وجود اعتراضات على الصندوق الخاص بهيئة قناة السويس، وذلك الأمر الذي يجري تداوله مؤخرا، «مصر فيها عدد من الهيئات العامة بواقع 38 هيئة عامة تهدف للربح، وعدد من الصناديق أيضا».

وتابع: «بعض الاقتصاديين والسياسيين عندهم وجه نظر أن الهيئات الاقتصادية موازنتها المفروض تكون ضمن الموازنة العامة للدولة، وده جدال اقتصادي».