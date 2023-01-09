تردد قناة الأهلي 2023 على القمر الصناعي نايل سات

تمثل مشاهدة ومتابعة القنوات الرياضية أهمية كبير لعشاق ومحبي الساحرة المستديرة، خاصة مشجعي فريقي النادي الأهلي والزمالك، لمتابعة كل ما هو جديد فيما يتعلق بالنادين، وحركة تنقلات اللاعبين، ومتابعة أخبار وكواليس نجوم الفرق الرياضية، لذا يواصل محبو النادي الأهلي، متابعة القناة الرياضة التابعة للنادي والمخصصة لمتابعة كل الالعاب الرياضية المختلفة، ومن هنا تزداد عمليات البحث عن تردد قناة الأهلي 2023.

تردد قناة الأهلي 2023

واهتمامًا بما يبحث عنه المتابعون، تستعرض بوابة «الوطن» من خلال التقرير التالي، تردد قناة الأهلي 2023 على القمرنايل سات، بالإضافة إلى ترداد القنوات الرياضية الأخرى التى تهم مشجي ومحبي كرة القدم وتتمثل في الآتي:

تردد قناة الأهلي الجديد 2023

- القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد: 11747

- معدل الترميز: 27500

- معامل استقطاب: رأسي H

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد آخر لقناة الأهلي عبر عرب سات

- التردد: 11440.

- معدل الترميز: 27500

- معامل الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الزمالك الجديد 2023

وبالنسبة لمشجعى نادي الزمالك، ترصد الوطن تردد قناة الزمالك 2023 على القمر الصناعي نايل سات، بالاضافة إلى تردد شبكة قنوات أون سبورت، المالك الحصري لجميع مباريات الدوري العام وكاس مصر والمنتخب الوطني، من خلال البيانات التالية:

- التردد: 12092.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5 / 6.

تردد قنوات أون تايم سبورت

- تردد القناة: 10853.

-أفقي H.

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أون تايم سبورت 2

- القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد أون تايم سبورت 2: 11449.

- معدل تصحيح الخطأ: 6/5.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.