برنامج «هذا الصباح» على قناة إكسترا نيوز يبرز عدد «الوطن» عن «التحالف الوطني»

عرض برنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلاميين هشام عبدالتواب ودعاء جاد الحق، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بعنوان «التحالف الوطني.. التنمية حق للجميع».

العمل الأهلي في مصر أصيل وله تاريخ طويل

وقال الكاتب الصحفي شريف عارف، إنّه كان من الطبيعي وجود شكا جديد للعمل الأهلي في دولة 30 يونيو، إذ إنّ العمل الأهلي في مصر أصيل وله تاريخ طويل، مشيرًا إلى أنّ مصر قامت على العمل المجتمعي منذ 100 عام، وانتشرت ظاهرة الجمعيات النسائية والمجتمعية وغيرها، وذلك كان جزءا من عملية الاستقلال.

العمل التنموي اتخذ بعدا جديدا في عهد السيسي

وأضاف «عارف»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح»، أنّ الدولة كان لها مفهوما آخر بعد ثورة يوليو، وهو جعل العمل الأهلي تحت يديها، لذلك كانت الدولة تقوم بكل شيء، وكان خطأ كبير الاستمرار في ذلك، مشيرًا إلى أنّ العمل المجتمعي خدمة قائمة من المجتمع ومرادف لما تفعله الدولة، كما أنّ العمل التنموي اتخذ بعدا جديدا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.