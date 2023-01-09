بالتزامن مع حملة «مصر خالية من السعار».. أعراض الإصابة بالفيروس وطرق الوقاية

أطلقت الدولة مبادرة «مصر خالية من السعار» لمكافحة الكلاب الضالة وتحصينها بمصل ضد السعار وتعقيم الإناث وإعادة توزيع الكلاب والحفاظ على تواجدها بالمناطق التي بها ظهير صحراوي كونها حائط صد ضد الحيوانات الناقلة للسعار للحيوان والإنسان على حد سواء، وفي هذا الإطار، أعلن الدكتور إبراهيم متولي مدير مدرية الطب البيطري بالشرقية، أن المحافظة تعمل جنبًا إلى جنب مع الدولة في تفعيل المبادرة، ونُفذت في مدينتي صان الحجر والعاشر من رمضان.

وفي هذا الصدد، أوضحت الدكتورة سمر عبدالرحمن، طبيبة بيطرية في حديثها لـ«الوطن»، أن مرض السعار أو «Rabies»، من الأمراض العصبية التي تصيب المخ والجهاز العصبي المركزي، وتنتقل من الحيوان إلى الإنسان والعكس صحيح، وقد ينتقل من حيوانات آخرى ليس فقط الكلاب.

وأضافت أن السعار ينتقل عن طريق عضة الكلب للإنسان أو الحيوان، خاصة إذا كان مصابًا بالسعار، لافتة إلى أن الكلب ليس وحده الذي ينقل السعار، بل هناك بعض الحيوانات الأخرى تحمل فيروس السعار وتنقله، مثل الحمار والثعلب: «ممكن المصاب بالسعار ينقله لشخص، وفي حالات نادرة زي نقل الأعضاء من مصاب إلى سليم».

وقالت الطبيبة البيطرية، إنّ السعار ينتقل عن طريق عضة الكلب، وأعراضه تختلف من شخص لآخر حسب قوة مناعة الجسم، لافتة إلى أن شدة الإصابة تعتمد على مدى قربها للمخ، ومناطق عضة الكلب البعيدة عن الدماغ أقل خطورة، فضلًا عن أن الإصابة للصغار هي الأعلى.

أعراض السعار على الكلاب

وتظهر أعراض السعار على الكلاب، متمثلة في: الهدوء والانعزال والجلوس في الأماكن المظلمة، الانقطاع عن الطعام والشراب، ارتفاع درجات الحرارة، الإصابة بشلل عضلات الفم ثم خروج اللعاب، ويتطور الأمر إلى خوف من المياه ثم شلل عضلات التنفس والنفوق.

وأشارت إلى أن أعراض الإصابة على الإنسان يختلف وقت ظهورها حسب درجة نشاط الفيروس ومدى إلحاقه الضرر بالأعصاب، وهي كما يلي:

أعراض السعار على الإنسان

- العزلة.

- الخوف من الضوضاء والهلوسة الشديدة.

- تكسير في العظام.

- آلام في الظهر.

- وفي النهاية الموت لأنه ليس له علاج.

الوقاية والتصرف السليم حال الإصابة بعضة كلب

ونصحت «عبدالرحمن» بضرورة اتباع الخطوات التالية، حال التعرض للإصابة:

- غسل مكان الجرح فورًا بالماء والصابون لعشر دقائق متواصلة.

- تطهير الجرح جيدًا إن كان غائرًا، وعدم خياطته كي لا ينتشر في الجسم.

- تناول مضاد حيوي قوي للتصدي للعدوى، فضلًا عن ضرورة أخذ المصل المضاد للتيتانوس.

مصل السعار 5 حقن موزعة على الشهر

وقالت الطبيبة البيطرية، إنّ المصل المضاد للسعار ليس 21 حقنة، لافتة إلى أنها 5 حقن في عضلات الكتف وتقسم على أيام الشهر «0، 3، 7، 14، 28»، ويؤخذ المصل خلال يوم واحد بعد العضة ولا تزيد على 3 أيام.