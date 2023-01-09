جرام الذهب يخسر 23 جنيها في ساعات.. تعرف على سعره اليوم

تراجعت أسعار الذهب 23 جنيهاً، اليوم، بعد ساعاتً من ارتفاع سجلته مساء أمس، حيث سجل عيار الذهب 24 الأكثر نقاءً 2057 جنيهًا للجرام، مقابل 2080 جنيهًا مساء أمس، فيما سجل عيار الذهب 21 الأكثر مبيعاً 1800 جنيه مقابل 1820 جنيها أمس، وعيار الذهب 18 بـ 1543 جنيها مقابل 1560 جنيها.

كانت شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، توقعت تراجع جرام الذهب عيار 21 إلى 1500 جنيه، خلال أيام، حسبما صرح لـ«الوطن» ناجي فرج عضو الشعبة ومستشار وزير التموين لشؤون الذهب.

جنيه الذهب يتراجع إلى 14400

وتراجع سعر الجنيه الذهب 8 جرامات عيار 21 إلى 14400 جنيه من 14560 جنيها يوم أمس، وبيع عيار الذهب 14 النحاسي بـ 1200 جنيه من 1213 جنيها، وعيار 12 بسعر 1029 جنيها من 1040 جنيها، فيما بيعت الأوقية 31 جرام بـ 63977 جنيها.

أعلى سعر للأوقية عالمياً منذ 8 أشهر

عالمياً، ارتفع الذهب إلى 1880 دولارًا للأوقية اليوم، ليصل إلى أقوى مستوياته في ثمانية أشهر وسط ضعف عام للدولار، حيث أدى التباطؤ في نمو الأجور والانكماش المفاجئ في نشاط الخدمات في الولايات المتحدة إلى خفض التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في رفع أسعار الفائدة بقوة.

مخاوف رفع سعر الفائدة

ارتفعت الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بمقدار 223000 وظيفة في ديسمبر، مسجلة أعلى قليلاً من التوقعات ولكن ارتفاعًا بنسبة 0.3% في متوسط ​​الدخل كان أقل من المتوقع وتباطأ من زيادة بنسبة 0.4% في نوفمبر، وأظهر محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة في ديسمبر أن صانعي السياسة ملتزمون بدفع أسعار الفائدة إلى أعلى وإبقائها عند مستوى مقيد حتى تظهر إشارات واضحة على تراجع التضخم.